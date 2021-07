La showgirl ha condiviso alcuni scatti direttamente da Ibiza e si mostra più seducente che mai con un trucco pazzesco.

Alba Parietti ha spento 60 candeline sopra la sua torta di compleanno lo scorso 2 luglio eppure per lei il tempo sembra non trascorrere mai. Ha festeggiato in grande stile accanto al figlio Francesco Oppini circondata da tantissimi amici che negli anni le sono stati accanto durante il suo percorso.

Da alcuni giorni invece si trova ancora nella sua casa estiva ad Ibiza dove, come vediamo dalle foto postate sui social, si sta rilassando tra uscite in spiaggia e cene al ristorante.

LEGGI ANCHE –> “Sei stupenda amore mio” Anna Tatangelo fantastica, ma va in… bianco. Pazzesca – FOTO

Alba Parietti cattura tutti con uno sguardo ammaliante, che bellezza

PER VEDERE ALBA IN TUTTA LA SUA MAGNIFICENZA, VAI SU SUCCESSIVO