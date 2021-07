“Una bomba”, Elisa Visari strega il web, l’ultimo SCATTO in bikini toglie il fiato

“Una bomba”, Elisa Visari annienta il web con il suo ultimo scatto in costume: la fidanzata di Andrea Damante seduce tutti

Ha esordito a soli 17 anni la splendida Elisa Visari, attrice che ha fatto il proprio debutto all’interno della pellicola “A casa tutti bene” (2018), diretta da Gabriele Muccino. Giovanissima ed inesperta, la modella è stata notata per la sua travolgente bellezza, ma sul set ha avuto modo di sperimentare anche le proprie doti da attrice. La collaborazione con Muccino è poi proseguita sul set de “Gli anni più belli” (2020), ma nel frattempo Elisa è divenuta una vera star dei social, salendo alla ribalta anche grazie alla relazione intrapresa con Andrea Damante. Gli utenti che la sostengono rimangono ogni volta ipnotizzati dalla sua bellezza: l’ultimo scatto è davvero sconvolgente.

Elisa Visari strega il web, l’ultimo SCATTO in bikini toglie il fiato

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elisa Visari (@elisavisari)

La carriera di Elisa Visari, la giovanissima attrice scoperta da Gabriele Muccino, è già più che avviata. Oltre ad aver preso parte ad alcune pellicole del regista, la 19enne di Latina si sta anche affermando come modella, data la bellezza disarmante. Elisa è inoltre la fidanzata dell’acclamato Andrea Damante, l’ex tronista che ha fatto sognare milioni di utenti grazie alla relazione che lo ha legato a Giulia De Lellis. Qualche settimana fa, la 19enne scriveva così al dj: “Sei la cosa migliore che mi sia mai capitata, la più bella“.

Solo qualche minuto fa, l’attrice ha pubblicato una foto scattata in Sardegna, come riportato nella didascalia. La Visari, seducente ed ammiccante, indossa un costume intero azzurro, dello stesso colore dei suoi occhi. Elisa posa per gli utenti spostando i capelli da un lato, accentuando così le spalle definite ed il décolleté che metterebbe alla prova chiunque.

“Una bomba“, “Penso che sia oggettivamente una delle ragazze più belle del web“: questi i complimenti dei followers che la seguono, ancora una volta colpiti dalla sensualità della Visari. Il post ha già registrato il boom di likes.