Can Yaman, inaspettata novità in arrivo. Diletta Leotta pazza di gioia

Can Yaman. L’attore turco è reduce dal flop della serie tv “Mr. Wrong – Lezioni d’amore”. Poco male per lui, si aprono le porte di un nuovissimo e prestigioso impegno

Duro colpo incassato recentemente dall’attore Can Yaman. La serie tv turca di cui era protagonista maschile, “Mr. Wrong – Lezioni d’amore”, è stata cancellata a causa dei bassi risultati in termini di ascolto.

Il quattordicesimo episodio è stato interamente riscritto e rigirato per poter dare un finale plausibile alla storia e non lasciare nessuna trama aperta. L’opera è stata sostituita in daytime su Canale 5 da un’altra serie, sempre di produzione turca, dal titolo “Brave and Beautiful”.

Poco male per il bell’interprete; a quanto pare potrebbe far parte di un altro prestigioso progetto che lo ha visto precedentemente impegnato. Scopriamo di cosa si tratta.

Can Yaman: un progetto tutto italiano di cui potrebbe far parte

Non è un mistero che le doti fisiche e il talento di Can Yaman siano particolarmente apprezzate nel nostro paese, al punto di aver partecipato a numerosi progetti nostrani.

L’ultimo in ordine di tempo riguarda la sua apparizione nella ventesima puntata della sesta stagione dell’acclamata serie tv “Che Dio ci aiuti”. L’opera televisiva è da considerarsi lo spin off di un’altra serie di grande successo nel nostro paese, “Don Matteo“. La protagonista è Suor Angela, interpretata dalla magistrale Elena Sofia Ricci, che gestisce un convitto dove s’intersecano storie dei vari personaggi.

“Che Dio ci aiuti” è stata accolta con grande entusiasmo dal pubblico italiano che l’ha premiata, anno dopo anno, facendo incrementare la percentuale di share. Per tale motivo, la serie è stata confermata per una settima stagione.

A quanto pare, dopo il cameo precedente, Can Yaman potrebbe entrare a far parte del cast regolare della fiction, fatto che lo terrebbe sempre di più legato all’Italia. Notizia che sicuramente riempirà di gioia la fidanzata, ossia la celebre giornalista sportiva siciliana Diletta Leotta.

Non solo, Yaman è stato designato per essere il volto del reboot di Sandokan, la serie TV prodotta da Lux Vide, che nel passato fu interpretato da Kabir Bedi.