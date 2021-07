Carolina Casiraghi senza veli integrale, un “buongiorno” meglio di così…: “Sei meravigliosa” – FOTO

Carolina Casiraghi illumina gli occhi dei followers di Instagram con una posa senza veli pazzesca. Come mamma l’ha fatta.

La web influencer lombarda, Carolina Casiraghi ha superato in un sol colpo la concorrenza delle donnine in bella mostra sul web con uno scatto da brividi lungo la schiena.

L’imprenditrice di una famiglia nobile e agiata ha preferito altre strade alle fatiche amministrative dell’Azienda. Nonostante la propensione al fascino e alla moda in generale, Carolina di tanto in tanto fornisce il suo apporto professionale alla causa.

Il tempo libero per la blogger di Cremona è troppo sovrano per poter essere sprecato, come dimostrano le “bollenti” foto scattate nella sua dimora rinascimentale.

Miss Casiraghi ha sempre pensato che la peggior cosa nella vita è avere accanto persone che “ti fanno sentire solo”. Sulle note poetiche del grande Robin Williams, l’influencer ha costruito un’importante visibilità, che al giorno d’oggi rappresenta la sicurezza del suo modo di essere e apparire

Carolina Casiraghi, bellezza da infarto senza censura

