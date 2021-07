Auto esce di strada e si schianta contro un palo: morta una ragazza

Una ragazza di soli 19 anni ha perso la vita a Trentola Ducenta, in provincia di Caserta, dopo che l’auto su cui viaggiava si è schiantata contro un palo.

Terribile incidente nella serata di ieri a Trentola Ducenta, in provincia di Caserta. Un’auto su cui si trovavano quattro ragazzi, per cause ancora al vaglio delle forze dell’ordine, è finita fuori strada terminando la propria corsa contro un palo dell’illuminazione. Sul luogo dello schianto sono arrivati i vigili del fuoco e gli operatori sanitari del 118 che, purtroppo, non hanno potuto far nulla per una ragazza di soli 19 anni, deceduta sul colpo. Intervenuti anche i carabinieri per i rilievi e gli accertamenti del caso.

Aveva solo 19 anni ed una vita ancora davanti a sé, la ragazza deceduta nella serata di ieri, domenica 25 luglio, in un tragico incidente stradale verificatosi a Trentola Ducenta, centro in provincia di Caserta.

La vittima, di cui non si conosce l’identità, stando alle prime ricostruzioni, riportate dalla stampa locale e dalla redazione di Caserta News, viaggiava, con altri tre ragazzi, a bordo di una Lancia Ypsilon che, per ragioni ancora da accertare, è uscita di strada in piazza Pertini e si è successivamente schiantata contro un palo dell’illuminazione.

Sul luogo del sinistro si sono precipitati i vigili del fuoco e lo staff medico del 118 che hanno avviato le operazioni di soccorso. Per la ragazza non c’è stato nulla da fare: l’equipe medica ha potuto solo constatarne il decesso, sopraggiunto per i gravi traumi riportati. Gli altri tre giovani a bordo dell’auto, scrive Caserta News, sono rimasti feriti in maniera lieve e trasportati all’ospedale San Giuseppe Moscati di Aversa.

Oltre alle squadre di soccorso, sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Aversa che hanno provveduto a tutti gli adempimenti del caso.

I militari dell’Arma hanno effettuato i rilievi e raccolto le testimonianze per ricostruire nel dettaglio la dinamica dell’incidente e risalire alle cause che hanno fatto finire fuori dalla carreggiata la vettura.