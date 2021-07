Rosalinda Cannavò non smette di far impazzire i suoi followers: l’ultimo scatto ha fatto girare la testa ai suoi tantissimi fans su Instagram

Finalmente le cose si mettono bene per la nostra Rosalinda Cannavò – in arte Adua Del Vesco – dopo tanti anni di sofferenza. La ragazza ha partecipato al Grande Fratello Vip proprio quest’anno, e non sapeva che la sua vita sarebbe totalmente cambiata grazie ad un reality. Infatti tra le mura della casa più spiata d’Italia, Rosalinda ha avuto modo di chiarire tanti aspetti importanti della sua vita e di ritrovare se stessa dopo anni in cui si era totalmente persa.

Rosalinda Cannavò, sguardo intenso: è sempre più bella negli ultimi scatti pubblicati Visualizza questo post su Instagram U n p o s t c o n d I v I s o d a R o s a l I n d a C a n n a v ò (@ a d u a . d e l . v e s c o ) Rosalinda si è fatta conoscere per la sua dolcezza e per la sua sensibilità, e ad oggi è molto seguita su Instagram da chi ha deciso di non mollarla dopo la fine del reality. Si sta godendo la sua storia d’amore insieme ad Andrea Zenga, che ha conosciuto proprio nella casa, e le cose non potrebbero andare meglio di così. Anche Instagram va molto bene: ogni scatto che pubblica riceve sempre numerosi likes e commenti di apprezzamento da parte dei suoi numerosi fans che la seguono ogni giorno senza mai mollarla un secondo. Rosalinda proprio in questi giorni ha pubblicato uno scatto risalente al giorno in cui è cominciato lo scherzo per Le Iene, dove ha uno splendido trucco che mette in risalto i suoi meravigliosi lineamenti delicati.

Nel giro di pochissimi minuti ha ricevuto tantissimi commenti da parte dei suoi numerosi followers, record di likes per una delle attrici più belle del nostro Paese.