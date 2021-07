“Un trionfo di bellezza”, Chiara Ferragni divina in rosa alla luce della luna rossa – FOTO

Chiara Ferragni ha condiviso una lunga serie di foto che evidenziano la sua bellezza, come se ce ne fosse bisogno… La influencer è divina tutta in rosa

La più nota influencer italiana al mondo Chiara Ferragni ha pubblicato una serie di scatti mentre è nel resort di lusso di Borgo Egnazia in provincia di Brindisi. Una serata davvero speciale per lei come si evince dalle foto condivise ieri.

Nella prima immagine c’è lei vestita completamente di rosa, shorts di jeans a parte. Veste con una camicia a pois e piume gialle alla fine delle maniche. Le scarpe sono aperte e all’ultimo grido. La fashion blogger si distingue sempre per eleganza e per segnare stili diversi da imitare per tutte le sue fan.

Chiara Ferragni, la serie di foto in una splendida cornice

La bellissima moglie del rapper Fedez, oltre a farsi fotografare in questo scenario da favola, ha immortalato anche le tavole imbandite con gusto del resort di lusso pugliese. Un tripudio di stile impeccabile, che solo poche persone possono permettersi.

In un’altra foto è ripresa la fantastica luna rossa che ha illuminato i cieli italiani e non solo durante i giorni scorsi. La luce emanata dal satellite terrestre rende ancora più bella la influencer, che risplende sotto il riflesso rosato.

È così splendida che un utente di Instagram ha scritto: “Un trionfo di bellezza” e non poteva esserci espressione migliore di questa per descrivere gli scatti a Borgo Egnazia di Chiara Ferragni, che “detta legge” tra le più giovani. Molte ragazze cercano di ispirarsi a lei, sia per quanto riguarda l’abbigliamento che per la strada da seguire dopo la scuola.

Negli ultimi anni infatti sono nati addirittura corsi di laurea per diventare fashion blogger e provare almeno ad avvicinarsi alla fama mondiale della bellissima imprenditrice appena 34enne.

Insieme a Fedez, la Ferragni è un esempio per molti non solo giovani ma anche per tutti coloro che ammirano questa coppia di estrema bellezza e charme.