Claudia Gerini e quella confessione sul suo ex Zampaglione. Fan sorpresi

L’attrice Claudia Gerini ha sorpreso i fan con una confessione sul suo ex Zampaglione. Nessuno se l’aspettava ed invece è successo.

Claudia Gerini inizia a muovere i primi passi nel mondo dello spettacolo dall’ età di 13 anni, quando vince il concorso di bellezza Miss Teenager. Dopo questo primo step Claudia viene ingaggiata per alcuni spot televisivi e nel 1987 partecipa al film Roba da ricchi dove interpreta la figlia di Lino Banfi.

L’esordio in televisione avvenne nel 1991 con il programma “Primadonna”, nello stesso anno fa parte anche del cast del programma “Non è la Rai”. La vita di Claudia è stata un successo dopo l’altro, oggi è una stimata ed apprezzata attrice che ha fatto della sua passione il suo lavoro.

Claudia ha avuto diverse storie d’amore, tra quelle più importanti ricordiamo la relazione con il conduttore e autore televisivo Gianni Boncompagni (più grande di lei di 40 anni). Nel 2002 si sposa con il dirigente finanziario Alessandro Enginoli con il quale concepisce la figlia Rosa, l’amore tra i due però finisce e si separano.

Dal 2005 al 2016 Claudia ha avut una relazione con Federico Zampaglione, cantante dei Tiromancino e regista, con il quale ha avuto la figlia Linda, anche qui però l’amore finisce. Tra il 2017 e 2018 si lega al modello ed attore Andrea Preti e nel 2019 con Fabio Borghese. Il suo attuale compagno è Simon Clementi.

Claudia Gerini: “Sarei un’ipocrita a dire che non mi fa effetto …”

Claudia Gerini ha amato moltissimo il suo ex Federico Zampaglione, il cantante dei Tiromancino, padre di sua figlia Linda. I due nonostante il grande amore che li legasse non si sono mai sposati ed ora Federico sta per sposare l’attrice Giglia Marra.

Claudia non fa mistero del fatto che questo matrimonio le fa un pò effetto, ha confessato al settimanale Gente come sta vivendo il fatto che il suo ex sta per sposarsi. Anche se i due si sino separati ormai da molto entrambi nutrono affetto e rispetto reciproco.

Dopo l’ufficialità della notizia la Gerini ha dichiarato: ““Sono molto felice per lui … mi fa un po’ impressione, sarei ipocrita a dire che non mi fa effetto”.

Claudia è stata invitata al matrimonio, vi parteciperà ma per l’occasione non ha ancora comprato l’abito adatto.

Tutti insieme vivono in una grande famiglia allargata e la sintonia che si è creata è notevole, poche persone riuscirebbero a tenere rapporti così civili quando in mezzo ci sono dei figli.