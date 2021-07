Un evento molto particolare per la showgirl Guendalina Tavassi che si mostra in uno scatto dal décolleté ipnotico ed incontenibile.

L’attrice e showgirl dalla battuta facile, romana doc e classe 1986, Guendalina Tavassi, è divenuta ancor più nota al grande pubblico all’eta di soli 24 anni dopo aver partecipato all’undicesima edizione del “Grande Fratello“, andata in onda a cavallo tra il 2010 ed il 2011. Guendalina si dimostra inoltre ad oggi come una delle personalità più seguite su Instagram.

Con i suoi ben 1,2 milioni di followers, la soubrette, calatasi ormai negli ultimi tempi totalmente nei panni di indomita influencer, non manca mai di tenere aggiornati i suoi fan sulle sue avventure e disavventure. Quest’oggi è il turno di una cena, nei pressi della meravigliosa località situata sulla costa laziale di San Felice Circeo. In cui Guenda è stata definita, grazie ad uno scatto che avrebbe dell’incontenibile, come una presenza del tutto “ipnotica“.

Guendalina Tavassi: una cena con il décolleté incontenibile: “Sei ipnotica”

