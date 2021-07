Dalla tristezza alla rabbia, Simona Ventura infuriata: forte sfogo sui social

Simona Ventura ha condiviso sui social un duro sfogo. La conduttrice ha mostrato indignazione per una situazione avvenuta in questi giorni.

“Vi dovete vergognare”. Questo l’incipit della didascalia al post condivisa da Simona Ventura sulla sua pagina Instagram, seguita da più di un milione di follower. Parole di rabbia e disappunto condivise da Simona in merito agli incendi che hanno colpito in questi giorni la Sardegna. Le fiamme hanno dilagato nella zona di Oristano con conseguenze pesantissime che hanno portato a 1.500 sfollati e alla scomparsa di una zona della dimensione di 20mila ettari.

Una situazione drammatica che ha gettato tutti tra lo sgomento e la preoccupazione. Non mancano i commenti degli amanti della regione nonché delle persone che stanno trascorrendo lì le vacanze per le sue bellezze. Tra queste spunta anche la Ventura, a Porto Cervo per un soggiorno tra mare e relax.

Simona Ventura: l’indignazione per gli incendi in Sardegna

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Simona Ventura (@simonaventura)

Simona Ventura ha postato sulla sua seguitissima pagina Instagram una serie di scatti in cui vengono ritratte le fiamme che stanno massacrando la Sardegna.

“Siete dei pezzenti, anoressici di rispetto e sentimenti. Orrendi piromani. Sardegna mia che ti hanno fatto”, le parole condivise dalla conduttrice tra la rabbia e il dolore. Al commento di Simona si uniscono quelli dei suoi fan che sotto alle foto hanno espresso dispiacere e preoccupazione per la situazione della regione. In poco tempo il post ha raggiunto i 40mila like.

Simona ha una grande passione per la Sardegna e proprio per questo ha condiviso le foto della tragedia in corso. Gli incendi non si sono fermati e non è ancora chiaro se siano il frutto dell’uomo oppure se siano stati generati dal caldo. Solo pochi giorni era stata individuata la causa di uno di questi incendi in un auto bruciata. Si ipotizza che il 60% delle fiamme possano essere state appiccate da piromani.

La Ventura non è stata l’unica a esprimere la tristezza per quanto accaduto. Da Fedez, ad Achille Lauro, ai Negramaro, a Stefania Orlando tanti i vip che hanno condiviso messaggi per la regione.