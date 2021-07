Justine Mattera ha folgorato i fan con l’ultimo scatto postato su Instagram. Subito è tripudio di like e commenti.

Fisico incredibile, curve travolgenti, somiglianza incredibile con Marylin Monroe. Justine Mattera, 50 anni compiuti lo scorso 7 maggio, continua a conquistare il pubblico con la sua bellezza e il suo talento. La showgirl americana, naturalizzata in Italia, è diventata nota nel Bel Paese grazie alla sua carriera nello spettacolo che l’ha vista protagonista in innumerevoli programmi.

Accanto agli impegni sugli schermi, la showgirl da anni porta avanti la sua passione per lo sport in particolare per il ciclismo e il nuoto assicurandosi così una perfetta linea. Justine ha un fisico asciutto e tonico che sovente sfoggia negli innumerevoli scatti postati sulla pagina Instagram, seguita da 500mila follower.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE > “Un fisico da ragazzina”, Benedetta Parodi in bikini mette in mostra il suo pezzo forte – FOTO

Justine Mattera irresistibile, il look stupisce i fan

Per vedere il look di Justine Mattera, via su Successivo