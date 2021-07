Emma Marrone viaggia a vele spiegate, lato B panoramico: “Guardando te…” – VIDEO

Emma Marrone in totale relax sulla barca. Distesa illegale e fondoschiena da innamorarsi a prima vista: sontuosa.

L’ex cantante di Amici di Maria De Filippi ha cavalcato l’onda dell’estate con un video pubblicato su Tik Tok che ha attirato migliaia di utenti social.

Emma Marrone, reduce da grandi successi sul piccolo schermo, nelle vesti di giudice di X Factor ha finalmente “staccato la spina” e si è concessa una gita a largo della costa davvero memorabile.

Non è lecito sapere con chi trascorreva con lei quella meravigliosa giornata di mare. Un amico o qualche componente di famiglia? Emma ha sempre mantenuto un certo riserbo sui fatti di vita privata e preferirebbe restare su questa scia di pensiero, mettendo al primo posto i successi in tv e il suo già ricco curriculum lavorativo.

Nonostante le delusioni del passato dettate da amori poco fortunati e scemati inspiegabilmente, la cantante è riuscita a manteenre il “calore” dei fans attorno a sè

Emma Marrone sexy in barca: mai vista così…

L’artista, uscita allo scoperto grazie al “contenitore” di Amici di Maria De Filippi è stata pizzicata in gran segreto a largo della costa.

Dopo aver ultimato le fatiche dietro le quinte per i prossimi progetti lavorativi, l’ex di Stefano De Martino si è concessa un relax quasi di…lusso. Emma Marrone, come si evince dalla pagina personale di Tik Tok ha scelto di trascorrere una giornata al mare, in compagnia del suo fotografo ufficiale.

In attesa di conoscere chi si nasconde dietro le vicende intime di vita privata, i fans di Emma si sono congratulati con lei per la vertiginosa distesa sul lettino dell’imbarcazione da diporto.

La cantante, ex Sanremo ha fatto innamorare tutti a prima vista, prendendosi la scena con un lato B in esposizione da “scultura di marmo” museale.

Un bel “colpo da novanta” per Emma che in una sola circostanza ha saputo catturare grandi attenzioni, oltre a mettere in msotra i lati segreti che non conoscevamo di lei.