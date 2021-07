Le ultime dichiarazioni pubbliche nei confronti degli ultimi “flirt” del cantautore latin lover, Eros Ramazzotti, svelano la verità sull’amore con Delogu e Morise, e non solo…

Il cantautore romano è da sempre considerato un ottimo latin lover, non soltanto per l’attributo romantico onnipresente in ogni sua creazione, quanto per il suo carisma indiscusso. Negli ultimi giorni, Eros Ramazzotti, è stato travolto da un’ondata di indiscrezioni riguardanti le sue ultime, e presunte, storie d’amore.

A ridosso di una breve vacanza estiva in quel di Mykonos, in compagnia della dolce e giovanissima modella Marta Delogu , fino a giungere andando a ritroso, dalla fine del sogno di nozze con Marica Pellegrinelli, alle probabilità che il suo cuore si sia soffermato sulla conduttrice e showgirl Roberta Morise.

Eros Ramazzotti, indagine risolta: la verità sull’amore con Delogu e Morise

A chiarire, e lasciare senza alcun fraintendimento, le ipotesi sull’ultimo flirt del cantautore con l’aspirante attrice Delogu in Grecia, ha tenuto a esprimersi in tal merito la diretta interessata. Confermando come tra i due prevalga al momento nient’altro che un saldo rapporto di rispetto ed amicizia. Ad intervenire in seguito dopo le parole di Marta, sarà Eros. Ribadendo la natura delle sue intenzioni e dei suoi trascorsi. “Mi meraviglio di tutte le persone che credono a questo tipo di gossip. Mi spiace per le vostre chiacchiere ma si tratta solo di una vera amicizia”.

La Delogu ha poi voluto concludere, servendosi del suo profilo sui social, rivolgendo un appello all’assoluta trasparenza della situazione. “Non mi capacito della cattiveria di certe persone riguardo la notizia, mi colpisce in particolar modo che la maggior parte dei commenti sia da parte di donne”. Dunque, nonostante alcuni ricami siano stati palesemente romanzati negli ultimi giorni, in questo periodo il cuore di Eros pare sia dedito più che mai ai suoi affetti familiari. Nel periodo trascorso sulle coste greche, infatti, Eros ha confermato le parole dell’amica ventiduenne.

L’artista avrebbe semplicemente goduto del suo tempo libero per dedicarlo in gran parte ai suoi figli. Gabrio, l’ultimo venuto al mondo e le due fanciulle Aurora e Raffaella. Portata perciò a termine l’indagine e smentiti i flirt dell’ultimo periodo, Eros è poi stato protagonista in solitario, due giorni fa, della trasmissione “Techetechetè”.