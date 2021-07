Flavio Insinna sconvolto, piovono accuse pesanti sul conduttore

Il noto conduttore Flavio Insinna non ha parole per quello che sta succedendo, le accuse lo stanno sconvolgendo. Nessuno l’avrebbe mai detto.

Flavio Insinna è un bravissimo e rispettato conduttore, ama il suo lavoro ma negli anni ha dovuto accettarlo in quanto non è mai stato il suo sogno, voleva diventare Carabiniere e servire il suo Paese ma non supererò il concorso ed il sogno svanì.

Ha studiato recitazione cercando di colmare quella delusione e si è lanciato nel mondo dello spettacolo con risultati notevoli. Oggi il suo successo è nazionale e tutto il pubblico d’Italia lo apprezza per la professionalità e simpatia.

Nella serie televisiva “Don Matteo” ha coronato, se così possiamo dire, questo sogno, infatti nella fiction (con la quale ha avuto molto successo) ha indossato la divisa interpretando proprio un carabiniere.

“Flavio non mi sembra all’altezza”, il conduttore è senza parole

Flavio Insinna è stato pesantemente accusato di non essere all’altezza per la conduzione del programma televisivo “Il pranzo è servito”, questa trasmissione negli anni 80 ebbe un successo nazionale e per ricordare i gloriosi tempi che furono è stata riproposta al pubblico attuale.

Negli anni 80 lo show era sotto la conduzione di Corrado, il confronto con Insinna era inevitabile ma da qui a dire che Flavio non è all’altezza della situazione ci sembra un pò eccessivo.

Platinette ha espresso il suo parere sul programma, nella rubrica La Tv che vedo ha sottolineato come il tutto potrebbe essere ripetitivo, mentre una spettatrice ha scritto ad Alessandro Cecchi Paone nella sua rubrica Nuovo Tv: “Il conduttore, che ho molto apprezzato alla guida di altri programmi, non mi sembra all’altezza”.

Prima di iniziare il programma fu lo stesso Insinna a ribadire che non ci fosse confronto con Corrado dal momento che la storia non può ripetersi.

Flavio una persona molto umile che da il massimo in ogni momento. Dotato di grande carisma ha conquistato il suo pubblico a suon di battute, la sua professionalità è notevole e sicuramente non si farà abbattere così facilmente da qualche critica.