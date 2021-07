Francesca Chillemi spegne 36 candeline ed è bellissima-FOTO

La bella Francesca Chillemi ha compiuto gli anni ieri e ha festeggiato con la famiglia e gli amici con tanto amore

L’ex miss Italia Francesca Chillemi ha spento ieri 36 candeline ed apparsa bella più che mai, per lei il tempo sembra non passare. Nelle stories ha condiviso moltissime foto insieme ad amici e parenti che le hanno augurato un buon compleanno, l’attrice è amata da tutti per la sua simpatia e gentilezza. Si è mostrata anche al fianco del compagno Stefano Rosso che l’ha definita la sua “partner in crime”.

Francesca Chillemi bella come il sole al suo compleanno

Se al noto personaggio interpretato dalla Chillemi per anni, Azzurra Leonardi in Che dio ci aiuti, odiava il giorno del suo compleanno perché significava che stava invecchiando, la Chillemi dimostra di affrontare l’avanzare degli anni con più maturità. Gioisce e festeggia con le persone che ama questo giorno speciale. Spegne le candeline senza problemi sicura del fatto di dimostrare meno anni di quelli che ha. Infatti sembra ancora una 20enne. Sotto ad alcune foto del suo compleanno anche lei stessa dice di sentirsi più giovane e scrive:”Sono 36 ma mi sento giovane come fosse il mio primo compleanno”. L’attrice si è sempre contraddistinta per la sua simpatia ed ironia, che poi è stato quello che ha dato vita al tanto amato personaggio di Azzurra in Che dio di aiuti.

La bella attrice ha iniziato la sua carriera all’età di 18 anni quando partecipò a Miss Italia e vinse il titolo. Prima lavorava già come modella, ma dopo aver vinto il concorso inizia un percorso lavorativo in televisione. Comincia partecipando a Un medico in famiglia e poi in vari programmi come I raccomandati di Carlo Conti. Conduce anche Varietà, Aspettando Miss Italia e molti altri. Nel 2007 poi entra a far parte del cast di Carabinieri, lo fa per due anni. Partecipa poi ad altre serie tv e film. Arriva poi il ruolo che le farà ottenere più successo in assoluto che è quello già citato in precedenza, Azzurra Leonardi. Recentemente è entrata anche a far parte del cast di Bracciaeltti rossi.

Riguardo alla sua vita privata, l’attrice è la compagna di Stefano Rosso l’imprenditore e CEO di alcuni marchi che formano il gruppo posseduto dal padre Renzo. Uno dei marchi in questione è Diesel. I due hanno avuto una splendida figlia Rania e vivono in America. Chiaramente per via del suo lavoro la Chillemi fa spesso avanti e indietro con l’Italia.