George Clooney scottante su Elisabetta Canalis: “mai così” dopo di lei

L’icona hollywoodiana George Clooney ritorna a parlare dell’amore con Elisabetta Canalis per sancire un particolare inedito sulla loro storia.

L’icona del cinema hollywoodiano anni ’90, George Clooney, si lega alla modella ed attrice Elisabetta Canalis per due anni nel 2004. Il loro amore all’epoca germogliò vigorosamente, entrambi protagonisti di una storia da favola, a lungo romanzata da innumerevoli rotocalchi, nonostante i due adesso siano separati da tempo ed abbiano entrambi deciso di intraprendere due strade felicemente differenti.

A cimentarsi in un inedito racconto sulla loro storia, riaccendendo una sfavillante luce sul loro passato legame, sarà però lo stesso George. In una recente intervista l’attore ha raccolto alcuni dettagli sconosciuti riguardanti la presenza di Elisabetta nella sua vita. George ha infine reso pubblica tale inattesa dichiarazione con grande fierezza.

Leggi anche —>>> Adriano Celentano struggente, il ricordo di una donna per lui indimenticabile – VIDEO

George Clooney scottante rivelazione su Elisabetta Canalis: “mai così”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da George Clooney (@george_clooney_page)

Potrebbe interessarti anche —>>> Amici, primo ballerino in arresto cardiaco: le condizioni

Al momento Clooney è legato sentimentalmente alla bellissima giurista Amal Alamuddin, dal cui amore sono nati i gemelli, amanti dell’Italia, Ella e Alexander. Mentre Elisabetta, sposata dal 2015 al noto medico Brian Perri, è diventata mamma della piccola Skyler Eva, con cui adesso trascorre gioiosamente le sue vacanze estive.

Eppure i passi avanti intrapresi da entrambi non hanno evitato che Clooney esprimesse ad oggi la sua opinione su Elisabetta. Come molti ricordano il loro rapporto si concluse bruscamente, come un fulmine a ciel sereno. Eppure, sebbene sia una condizione rara, i due sono riusciti a mantenere un meraviglioso ricordo del periodo della loro vita trascorso all’unisono. “Non la conoscete”, ha espresso così la sua opinione George, ammettendo come quello sia stato uno dei momenti più leggeri e spensierati della sua esistenza. “Lei è stata in assoluto la donna che mi ha fatto ridere di più nel corso della mia vita“.

L’interprete statunitense di “Ocean’s Eleven”, classe 1961, ricorda infatti con fierezza ogni sorriso strappatogli senza alcuno sforzo dalla showgirl di origini sarde. Elisabetta pare dunque sia stata la donna che è riuscita a mantenere più di tutte l’umore alle stelle. Ed è proprio per tal motivo che il ricordo non potrà mai sfumare, per lui come per i loro ormai attempati fan.