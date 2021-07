Giorgia Palmas, costume animalier super attillato: si vede tutto – FOTO

Giorgia Palmas, la bellissima showgirl propone uno stile animalier che manda al tappeto il web. Attillatissimo.

Passano gli anni ma sarà sempre tra le veline maggiormente rimaste nel cuore degli italiani. Parliamo di lei, Giorgia Palmas la bellissima conduttrice che ancora oggi tra apparizioni in tv e promozioni, è molto richiesta. Soprattutto sul web, numerosi i brand infatti che le propongono di collaborare.

Madre di due splendide bambine, Sofia di 13 anni e la piccola Mia di appena dieci mesi. Quest’ultima nata dalla relazione con Filippo Magnini. L’atleta proprio ieri ha dedicato un post a sua figlia: “10 mesi di te.. MIA. ti Amiamo tanto. Auguri piccola Mia” con dedica d’amore alla madre: “ma quanto me l’hai fatta bella brava e buona”.

Giorgia Palmas, la foto in pieno stile animalier: graffiante

Come già abbiamo anticipato, Giorgia Palmas è spesso richiesta dai brand di bellezza. I suoi capelli inoltre, belli ma anche indomabili, sono una fonte d’ispirazione per il web che chiede consigli alla conduttrice televisiva su come nutrirli e garantire loro un ottimo aspetto.

La Palmas propone dei prodotti a base di proteine ideali per le chiome difficili da gestire ed avere un effetto WOW! La stessa esclamazione che fanno i fans nel vederla in quest’ultimo post nel quale la Palmas indossa solo un costume intero animalier lucido e super attillato dove si vede la fisicità prorompente della stessa.

Una scollatura quanto basta per ammirarne le curve al posto giusto. I capelli sono super lisci e molto lunghi. “Super felice di essere la loro Brand Ambassador!!!!” scrive l’ex velina ed i commenti sono molteplici; dominano i complimenti…qualcuno la paragona alla dea di Venere, altri invece accettano il consiglio d’acquisto.

Non mancano tuttavia le critiche, qualcuno le “rimprovera” di non aver speso una parola sull’incendio che ha devastato la Sardegna, sua terra (ne parla Giorgia tra le storie).

C’è chi la accusa di abusare di filtri – commento poco originale – e anche chi la paragona a Giorgio Mastrota, il re delle televendite: “Mastrota vi fa un baffo”…Frase da accettare con estrema ironia.