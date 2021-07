Giulia Cavaglia in Sardegna per le vacanze è meravigliosa-FOTO

La bella influencer Giulia Cavaglia ha condiviso una serie di foto che la ritraggono al mare in Sardegna, è bellissima

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da GC 💃🏻 gιυℓιєттα ¢αναgℓια (@giuliettacavaglia)

Giulia Cavaglia al mare in Sardegna appare bellissima e sensuale con una camicia oversize e sotto il costume. La Cavaglia poi coglie l’occasione anche in vacanza per lavorare e consigliare alle sue followers qualche prodotto per drenare le gambe. Fa vedere che anche le sue amiche le rubano questi prodotti perché sono ottimi. In vacanza con lei c’è un altra ex corteggiatrice di Uomini e Donne, si tratta di Vittoria Deganella.

Giulia Cavaglia e l’amore infinito per il suo Federico

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da GC 💃🏻 gιυℓιєттα ¢αναgℓια (@giuliettacavaglia)

L’influencer dopo aver avuto tre delusioni d’amore condivise sui social, ha trovato la persona giusta. La Cavaglia infatti ha partecipato a Uomini e Donne una volta come corteggiatrice per Lorenzo Riccardi che scelse poi Claudia Dionigi e successivamente ha partecipato come Tronista la Cavaglia, scegliendo Manuel che però la tradì a distanza di poco tempo. Dopo la delusione della fine di quest’ultimo amore, l’influencer ha ritrovato il sorriso tra le braccia del noto influencer e conduttore Francesco Sole. Il loro sembrava un amore sincero e bello finalmente, ma anche in quel caso le cose non sono andate come si aspettava la Cavaglia. Dopo tempo arriva dunque nella sua vita Federico Chimirri che è un Dj.

I due sono innamorati più che mai, lui qualche giorno fa ha condiviso su instagram un video che unisce alcuni loro momenti e ha scritto una dedica alla fidanzata:“L’amore è quando penso che tu sia la donna più bella del mondo, e anche guardando ogni donna che esiste sulla terra io mi ripeto sempre che tu sei la più bella. E lo so che tu mi dici che sono di parte, ma tu resti sempre la più bella del mondo”. La Cavaglia ha replicato scrivendo:“Tu sei l’ultimo amore della mia vita. Tu sei la mia famiglia. Ti amo amore mio”. I due poi sotto ad un post si chiamano anche marito e moglie, vogliono forse suggerire qualcosa? L’influencer ha infatti condiviso una sua foto mentre è in vacanza e ha scritto:“Tua moglie ti ama” taggando Federico Chimirri.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da GC 💃🏻 gιυℓιєттα ¢αναgℓια (@giuliettacavaglia)

E lui ha replicato scrivendo:“Tuo marito ti ama di più”. I due hanno forse fatto un passo importante di cui nessuno è a conoscenza? Molti utenti infatti discutono sotto il post dicendo:“Ma quale moglie prima fatti sposare poi sarai sua moglie”, “Ma non sei la moglie, compagna ma non moglie”. Insomma a quanto pare è solo un appellativo romantico ma non c’è stato alcun matrimonio per il momento. Mai dire mai però.