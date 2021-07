“Gomorra”, protagonista della fortunata serie, Salvatore Esposito svela alcune anticipazioni sull’ultima stagione.

“Gomorra”, la fortunata e popolare serie giunge verso il finale. A novembre infatti chi ha sempre seguito sin dalla prima stagione rimarrà sorpreso. Questa è una parte delle dichiarazioni rilasciate da uno dei protagonisti, Salvatore Esposito che in occasione del Giffoni ha svelato alcune anticipazioni su Gomorra.

L’attore ospite dell’evento ha risposto alle curiosità dei ragazzi i quali non potevano non chiedere qualcosa sulla serie che gli ha dato ancora più popolarità. Sul seguitissimo profilo Instragram dell’attore non trapela nulla, andiamo a scoprire più nel dettaglio qualche anticipazione.

Esposito, come sarà il suo personaggio

“Direzione @giffoni_experience con il mio fratellino Chris ❤️” questo è quanto scrive l’attore sotto il suo ultimo post risalente a 22 ore fa. Felice di partecipare a questo evento, risponde alle domande curiose mosse dai giovani partecipanti.

L’attore presenta il suo primo romanzo, dal titolo “Lo Sciamano” e racconta delle ispirazioni avute per questa sua nuova esperienza. Un thriller incentrato Christian Costa, specializzato in crimini esoterici e che avrà a che fare con un serial killer. Tra le storie social l’attore ha condiviso alcuni momenti in cui racconta proprio il romanzo che è piaciuto particolarmente tanto da essere fermato da dei giovani per ricevere l‘autografo sulla copia.

Ovviamente non potevano mancare i riferimenti al suo ruolo in Gomorra, un’occasione per qualche anticipazione sul punto: “troverete un Genny ancora diverso, magari non nel look ma nella testa. Posso dire che questa ultima stagione lascerà tutti quelli che hanno amato come me questa serie tristi da un lato ma felici dall’altro”.

“Gomorra” 5 debutterà su Sky a novembre, quindi i fans non possono che rimanere ancora impazienti.

Non è la prima volta che partecipa al Giffoni, proprio sui social – un giorno fa – condivideva l’emozione nel ripartecipare all’evento: “Oggi dopo qualche anno ritorno al Giffoni Non vedo l’ora di parlare con tutti voi de #LoSciamano , di #Gomorra e di tanto altro !!!