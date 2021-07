Grande Fratello Vip è pronto a riaprire i battenti: Alfonso Signorini sta selezionando un cast incredibile pronto a deliziare e ad intrattenere i telespettatori da casa

Siamo alla fine di luglio, il che significa che manca oramai solo un mese e mezzo all’inizio del Grande Fratello Vip. Lo scorso anno, con la quinta edizione, Alfonso Signorini ha fatto un incredibile successo. Il cast era eccezionale e i numeri sono stati tantissimi, talmente tanti che hanno deciso di non prolungare il programma, ma di arrivare addirittura a raddoppiarlo. Infatti, anziché tre mesi è durato sei. Per scoprire quanto durerà la prossima edizione, non ci resta che studiarci i nuovi concorrenti e capire il loro potenziale!

Grande Fratello Vip 6, spuntano due vecchi nomi per il nuovo cast

Dopo la conferma che a partecipare ci sarà Soleil Sorge, ex corteggiatrice di Uomini e Donne di Luca Onestini (concorrente della seconda edizione), oggi sono saltati fuori due vecchi nomi. Stiamo parlando di Carmen Russo e Davide Silvestri, che hanno partecipato alla prima edizione del programma e che potrebbero aver accettato di tornare. Non sarebbe la prima volta, infatti proprio nella scorsa edizione abbiamo rivisto Giulia Salemi dopo soli due anni dalla sua prima partecipazione. Sia Carmen che Davide erano stati due concorrenti molto amati e i telespettatori amerebbero questo ritorno nella casa più spiata d’Italia.

Non ci resta che attendere notizie più ufficiali, ma più il tempo passa più il cast sta cominciando finalmente a prendere forma. Manca sempre di meno all’inizio di questa nuova e attesissima edizione: sarà amata come lo è stata quella precedente?