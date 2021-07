Si sta delineando il cast della prossima edizione del “Grande Fratello Vip”. Alfonso Signorini sarebbe riuscito ad ingaggiare due concorrenti strepitosi: i nomi

Si sta gradualmente delineando il cast della prossima edizione del “Grande Fratello Vip“, su cui continuano a trapelare rumors ed indiscrezioni che non mancano di rimbalzare sul web. Alfonso Signorini avrebbe già contattato alcuni dei volti più famosi dello spettacolo per tentare di superare il livello dei concorrenti della scorsa annata. Attualmente, le uniche certezze che si hanno riguardano le due nuove opinioniste, Sonia Brugi ed Adriana Volpe, che sostituiranno gli indimenticabili Antoniella Elia e Pupo. Tuttavia, nelle ultime ore, sono spuntati i nomi di due grandi personaggi che, con molta probabilità, il pubblico potrà ammirare nel reality a partire da settembre. I dettagli.

“Grande Fratello Vip”, Alfonso Signorini e il colpaccio che non ti aspetti: due grandi nomi nel cast

Nelle scorse settimane, il portale Dagospia ha rivelato quelli che, con ogni probabilità, saranno i primi concorrenti della sesta edizione del “Grande Fratello Vip“. Il reality, in mano come sempre all’amato Alfonso Signorini, si prepara a fare scintille con le dinamiche che coinvolgeranno Katia Ricciarelli, Manila Nazzaro, Anna Lou Castoldi, Gianmaria Antinolfi e Manuel Bortuzzo. Nonostante non vi sia ancora nessuna notizia certa, sarebbero proprio loro alcuni dei papabili partecipanti della trasmissione.

Nelle ultime ore, inoltre, sul web sono trapelati i nomi di due volti famosissimi dello spettacolo, uno dei quali ha già avuto a che fare con il “Grande Fratello Vip”. Stiamo parlando di Maria Monsè, celebre attrice ed opinionista, e di Amedeo Goria. Quest’ultimo, ex marito di Maria Teresa Ruta e padre di Guenda Goria, entrambe ex concorrenti del programma, non è certamente un volto nuovo per il pubblico di Canale Cinque, che sarebbe molto curioso di conoscerlo più a fondo.

Qualora la notizia si rivelasse fondata, anche quest’anno il cast del “Grande Fratello Vip” promette un’edizione scoppiettante e ricca di colpi di scena.