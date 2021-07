Juventus, che colpo! E’ quasi fatta per l’azzurro campione di Euro2020

La Juventus vicinissima ad un grande acquisto, i bianconeri si preparano a chiudere il colpo chiesto da Allegri: c’è anche la data.

Siamo ormai nel pieno del calciomercato e della preparazione precampionato per le squadre di Serie A. Al lavoro anche la Juventus, in vista di un’annata in cui riscattare le delusioni dell’ultima stagione.

Massimiliano Allegri lavora sul campo con i suoi giocatori per rilanciare la sfida scudetto all’Inter campione d’Italia. Federico Cherubini lavora invece sul mercato con il resto della dirigenza per regalare al tecnico gli acquisti richiesti.

Sessione di trattative non facile per i piemontesi, che devono tenere sotto controllo le proprie finanze e non possono lanciarsi in spese folli. Almeno un grande colpo verrà però messo a segno. Al netto del futuro di Cristiano Ronaldo e Dybala, che dovrebbero alla fine rimanere in bianconero, almeno stando alle ultime informazioni. Nulla comunque può ancora essere escluso.

Allegri in ogni caso attende con ansia un acquisto richiesto espressamente e, a quanto pare, ci siamo quasi.

Calciomercato Juventus, manca una settimana per Locatelli: c’è la data

Il nome è quello di Manuel Locatelli, protagonista con l’Italia a Euro 2020. Da tempo, la dirigenza della Juventus è impegnata nella trattativa con quella del Sassuolo.

Le prime proposte bianconere finora non sono andate a segno. Due incontri finora tra Cherubini e l’ad degli emiliani Carnevali. L’ultima offerta, da 30 milioni di euro complessivi, non è stata accettata dai neroverdi, ma in questi giorni dovrebbe esserci un nuovo summit.

Il terzo incontro potrebbe essere quello decisivo e già si vocifera sulla data dell’arrivo a Torino di Locatelli. Il giornalista Luca Momblano, molto ben informato sulla situazione in casa bianconera, nel corso di una diretta sul canale Twitch di ‘Juventibus’ ha infatti dichiarato che una sua fonte attendibile gli avrebbe rivelato che il 2 agosto Locatelli si allenerà alla Continassa con gli altri bianconeri.

Al momento non ci sono ancora conferme, ma non resta che aspettare qualche giorno per capire se ci sarà la fumata bianca. L’incontro tra Juve e Sassuolo dovrebbe avvenire entro giovedì. Per quella data, se ne saprà di più.