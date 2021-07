Kitty Spencer ha scelto l’Italia per celebrare il matrimonio con l’imprenditore Michael Lewis. Ma alla cerimonia non hanno preso parte alcuni importanti inviati.

Bellissima, biondissima e regale. Kitty Spencer, modella e aristocratica britannica, è figlia di Charles fratello di Lady Diana. 31 anni, nota per la sua carriera nel mondo della moda, tra collaborazioni con marchi di lusso quali BVlgari, ha acceso il gossip in merito alle sue nozze con Michael Lewis, imprenditore sudafricano di 60 anni con alle spalle un divorzio e tre figli.

Per il matrimonio la nipote di Diana ha puntato sull’Italia scegliendo la zona di Roma, quale location delle nozze. L’evento è stato celebrato ieri sera, nei pressi della capitale presso la Villa Aldobrandini di Frascati, comune gemellato con Windsor. Inoltre è noto il rapporto tra i principi di Frascati e la famiglia degli Spencer.

La location dove si sono tenute le nozze è un luogo sontuoso definito dal filosofo Goethe, durante un viaggio per l’Italia, come dimora privilegiata e di grande lusso.

In merito all’evento blindatissimo non sono trapelati molti dettagli. L’unica certezza è che la bellissima Kitty ha indossato un abito di Dolce&Gabbana, Maison di cui è promotrice da tempo.

Kitty Spencer nozze in Italia: grande assenza all’evento

Le nozze di Kitty Spenser hanno catturato i riflettori da alcuni giorni. Di recente sui seguitissimi profili della nipote di Lady D. sono apparse una serie di foto che la ritraggono per Firenze, luogo in cui probabilmente si è tenuto il suo addio al nubilato. Insieme a un gruppo di amiche, l’aristocratica si è mostrata tra le bellezze fiorentine.

Per quanto riguarda le nozze grande riservatezza sui dettagli delle celebrazioni. Sembra che gli stilisti Domenico Dolce e Stefano Gabbana abbiano partecipato al matrimonio. Presenti personaggi quali la viscontessa Emma Weymouth, Sabrina Elba e Pixie Lott. Grande assenza invece per Harry e Meghan, seppur invitati alle nozze, probabilmente per via del grande viaggio che avrebbero dovuto affrontare spostandosi dall’America alla California.

Tra i nomi italiani è spuntato quello di Andrea Bocelli che avrebbe seguire le nozze di Kitty al fianco della moglie.

Inoltre secondo quanto trapelato al matrimonio è stata presente una massiccia sicurezza. In chiusura della serata sembra essere stato messo in scena uno spettacolo creato da suggestivi fuochi d’artificio.