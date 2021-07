Laura Chiatti lancia una nuova foto ed i fan non la riconoscono. Troppo diversa, ma cosa sta succedendo? I commenti

Laura Chiatti e le voci continue ed insistenti sulla presunta crisi con Marco Bocci. Sono settimane ormai che si susseguono i rumors sulla coppia di attori insieme dal 2013 e sposatasi solo un anno dopo dal loro incontro per un amore così forte e travolgente. Per loro due figli ed una vita meravigliosa.

Secondo il gossip lei sarebbe troppo gelosa e lui si sarebbe avvicinato ad una collega sul set cinematografico. Oltre le voci però, solo una settimana fa, la bella Laura ha postato una foto insieme al marito e ai figli. La famiglia in barba al gossip continua a rimanere unita.

Oggi però, in seguito ad una foto pubblicata dalla bella attrice, i suoi follower si sono alquanto preoccupati, tanti messaggi per lei.

Laura Chiatti dimagrita, i fan non la riconoscono

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Laura Chiatti (@laurachiatti82)

Per i fan Laura Chiatti non è più quella di una volta. Per chi l’ha sempre seguita la bella attrice del film “Ho voglia di te” di Federico Moccia è cambiata. I fan sono preoccupati per lei perché oggi è troppo magra.

“Non per offenderti perché mi sei sempre piaciuta tantissimo – scrive un utente – e per me eri tra le attrici più belle Italiane ma così magra sembri invecchiata nel giro di poco tempo”. E a seguire: “Troppo magra lo so che hai avuto problemi dovuti alla alimentazione ma si può mangiare anche quello che si può bene è stare piu in carne non e una critica è che sei così bella ma non sembri più tu” fino a chi arriva a chiederle se sia malata.

Laura Chiatti è decisamente diversa ma l’effetto è dato dal trucco importante e dall’acconciatura dei capelli. Di sicuro lo scatto arriva da un set, si capisce per chi la segue che l’attrice sta lavorando a qualcosa, anche se ancora non si capisce nulla.

Certo le sue gambe appaiono più magre del solito ma magari è un effetto scenico o può anche essere il personaggio che lo richiede.

Per il momento Laura Chiatti non risponde ma di sicuro per lei questo non è un buon momento, troppe critiche e rumors molesti nei suoi confronti.