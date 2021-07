Secondo appuntamento della settimana per Love is in the Air. Le anticipazioni del prossimo episodio ci spoilerano che conosceremo la verità sulla morte dei genitori di Eda

Eda e Serkan si stanno vivendo la loro splendida storia d’amore, ora che finalmente hanno avuto il coraggio di uscire allo scoperto con i loro sentimenti. Siamo al secondo appuntamento della settimana con Love is in the Air e le anticipazioni ci rivelano che, nell’episodio che andrà in onda domani 27 luglio, conosceremo finalmente tutta la verità sulla morte prematura dei genitori di Eda. Dietro alla loro scomparsa c’è il padre di Serkan, o meglio la sua azienda. Sembra impossibile, ma è davvero così che stanno le cose.

TI POTREBBE ANCHE INTERESSARE –> “Young Royals”, su Netflix l’eterna lotta tra ciò che siamo e ciò che scegliamo di mostrare al mondo

Love is in the Air, le anticipazioni della prossima puntata

Infatti, uscito dall’ospedale, il padre di Serkan è pronto a raccontare tutta la verità a suo figlio. Quando Eda era piccola, l’azienda dei Bolat era ancora ai primi anni di vita e avevano dato in subappalto la costruzione di alcuni cottage estivi. Purtroppo non avevano tempo di stare dietro a tutti e decisero di delegare, ma l’azienda che si occupò delle costruzioni fu poco seria e prese del materiale poco resistente. Infatti il cantiere crollò su una macchina che era lì di passaggio: nell’auto c’erano i genitori della piccola Eda. Il padre di Serkan aveva saputo che i due ragazzi morti avevano una figlia, aveva provato anche a cercarla ma lei e sua zia avevano cambiato cognome nel frattempo.

TI POTREBBE ANCHE INTERESSARE –> “Maschile Singolare” racconta l’indipendenza e l’importanza dell’amore (per se stessi)

Questo potrebbe cambiare tutto: se Eda scoprisse che la morte dei genitori ha a che fare con la famiglia di Serkan, il suo rapporto con il ragazzo potrebbe cambiare per sempre. Cosa succederà nei prossimi episodi?