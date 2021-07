Mara Venier di nuovo in ospedale. Le condizioni di salute della conduttrice

Momenti di caos per Mara Venier. La conduttrice infatti si trova nuovamente in ospedale. Cosa succede?

Momenti preoccupanti per Mara Venier, la conduttrice RAI amatissima dal suo pubblico ha fatto sapere di trovarsi nuovamente in ospedale. La comunicazione avviene tramite i social; su Instagram infatti la “Zia Mara” ha voluto aggiornare o meglio condividere con i followers – ben 2,3 milioni – il suo ingresso in Ospedale, precisamente al Policlinico Umberto I.

“Eccoci qua, ancora qua…chissà quando finirà” questa è la frase pronunciata dalla Venier mentre riprende l’ingresso dell’ospedale – reparto Chirurgia Maxillo-Facciale – palesando un forte senso di tristezza e preoccupazione. Nel video, postato cinque ore fa circa, la voce non è calorosa come siamo abituati ad ascoltarla. Ma cosa succede alla Venier?

Mara Venier, il motivo del suo ingresso in ospedale

Chi segue la conduttrice sa bene delle problematiche di salute patite a seguito di un impianto dentale da cui avrebbe perso la sensibilità di una parte del viso. Lo comunicava lei stessa, quando ricoverata in ospedale spiegava l’accaduto. Erano i primi di giugno e la stessa scrive: “… sono andata da un dentista qui a Roma per ed un impianto già previsto da mesi…Da quel momento ho perso completamente la sensibilità di parte del mio viso bocca gola labbra mento!”.

Una situazione incresciosa che si protrae da quasi due mesi. Non si sa se la Venier sia lì per controlli o per altri interventi più invasivi, ma la frustrazione della donna è palpabile. “Faccio fatica a riprendermi. Devo solo pregare Dio che il nervo possa sistemarsi da solo, e che non ci sia bisogno di un intervento di microchirurgia” quanto aveva dichiarato nel corso di un’intervista.

Attualmente la conduttrice ha trovato la speranza grazie a Valentino Valentini, il chirurgo che le ha subito tolto l’impianto lo scorso mese ed ha evitato che potesse verificarsi la peggio.

Non resta che rimanere aggiornati per avere più notizie sulla regina della domenica che ci tiene incollati alla tv, sperando in una pronta guarigione.