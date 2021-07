“Matrimonio a prima vista”, nasce l’amore tra due ex concorrenti della scorsa edizione

Hanno coltivato la loro relazione in modo clandestino senza far presagire nulla ai fan che li seguivano, l’ultima foto pubblicata però ha scoperto le carte.

Del docureality “Matrimonio a prima vista Italia” l’unica coppia che è “sopravvissuta” di tutte le edizioni messe in onda è stata quella di Martina Pedaletti e Francesco Muzzi dell’edizione appena conclusa e che a settembre celebreranno nuovamente le nozze al cospetto di tutta la famiglia al completo.

Sembra però che si siano cambiamenti nell’aria anche per altri due giovani delle edizioni 2020 e 2021 che all’oscuro di tutti hanno coltivato una conoscenza molto intima che li ha portati ad un amore vero che hanno deciso poi di rivelare anche ai fan sui social. Vediamo di chi si tratta.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —> “Matrimonio a prima vista” spunta un Mister X per Sitara Rapisarda: caccia al nome

Matrimonio a prima vista (o quasi) per due insospettabili, i fan sono esplosi di gioia

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Giorgia Pantini (@astel_giorgia)

LEGGI ANCHE —> Adriano Celentano struggente, il ricordo di una donna per lui indimenticabile – VIDEO

All’apparenza potrebbero sembrare estremamente diversi caratterialmente l’uno dall’altra, eppure le foto e le Instagram stories che li catturano insieme sono davvero emozionanti.

Parliamo di Giorgia Pantini, allenatrice di nuoto a Roma ed ex di Luca Cantiano, e Fabio Peronespolo unito dagli esperti con la ex Clara Campagnola.

Dopo mesi di silenzio nel feed Instagram della giovane è apparsa una foto che li cattura sorridenti mentre fanno insieme la linguaccia: “AUGURI TESORO!!! +34 🎉 Avrei potuto scegliere una foto più composta o misurata ma questa credo ci rappresenti…esuberante e vivace come noi!”

I due si trovano in Sicilia per la loro prima vacanza insieme come coppia. Le stories li rappresentano felici e innamorati mentre attraversano l’Isola Orientale tra mare e cene romantiche. Galeotto è stato dunque il programma anche se gli esperti pare abbiano invertito le coppie sbagliando le edizioni.

L’amore ha trionfato e anche i follower dei ragazzi non hanno potuto esimersi dal commentare entusiasti alla notizia. “E gli esperti…Muti! 😂”, “Beh che dire, erano sbagliate solo le edizioni”, “Un altro episodio crossover…Adoro😂”, “Sembra Beautiful😂”.