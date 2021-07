Michela Quattrociocche è una donna che ama e vuole essere amata, è tutto lì il senso della vita. In quell’abbraccio c’è tutto l’amore del mondo.

Donna, compagna e madre, Michela Quattrociocche è una persona che dalla vita ha avuto tutto. Un lavoro che ha amato tantissimo, un compagno che la riempie d’amore e due figlie che vivono per lei.

E’ seguitissima su Instagram dove vanta 476mila follower, purtroppo però Michela ha deciso qualche anno fa di ritirarsi dal grande schermo per potersi dedicare alle sue bambine Aurora e Diamante, avute con l’ex marito Alberto Aquilani.

Oggi Michela è una donna felice e si gode la vita in pieno.

Michela è innamorata e felice, i fan adorano vederla così sorridente

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 🖤MIKY🖤 (@michelaquattrociocche)

Michela Quattrociocche si frequenta da circa un anno con Giovanni Naldi, è un imprenditore figlio di famosissimi albergatori italiani, la sua famiglia ha hotel in tutto il paese e possederebbe anche il Parco Dei Principi di Roma.

I due hanno fatto la loro prima uscita ufficiale a fine luglio 2020 quando parteciparono alla festa di compleanno dell’attrice Laura Chiatti, i due dopo un anno si amano moltissimo, trascorrono molto tempo insieme ed in questo periodo sono sempre in giro per momenti di relax.

Il pubblico li ama moltissimo e l’abbraccio postato da Michela ha emozionato tutti. Sorridenti e felici dicono grazie alla vita, “Ci siamo scelti perché volevamo un amore esattamente così“, scrive Michela come didascalia.

Un fan della coppia gli dedica una poesia del poeta Khalil Gibran “L’amore non dà nulla fuorché sé stesso e non coglie nulla se non da sé stesso. L’amore non possiede, né vorrebbe essere posseduto poiché l’amore basta a all’amore.”

Molti altri follower hanno commentato felici il momento spensierato e sognano grazie ai loro protagonisti preferiti. Giovanni e Michela ci regalano emozioni vere e forti in periodo in cui abbiamo bisogno di serenità e forza per rinascere.