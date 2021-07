Miriam Leone, il pubblico non la molla: la sorpresa più bella

Chi ha vinto la gara di share e ascolti nella serata del 25 luglio 2021? Scopriamo insieme quali sono i dati Auditel

Quali sono i programmi e i film che hanno fatto compagnia agli italiani ieri sera, 25 luglio 2021? Su Rai 1 Miriam Leone e Fabio De Luigi hanno intrattenuto il pubblico con il film Metti la nonna in freezer, su Canale 5 è andata in onda un altro episodio di Grand hotel – intrighi e passioni.

Poi ancora su Italia 1 Belen Rodriguez e Paolo Ruffini hanno divertito i telespettatori con un’altra puntata di “Colorado”. Chi ha vinto la gara di share e ascolti? Di seguito i dati.

Ascolti tv: chi è il vincitore del 25 luglio 2021?

La coppia Miriam Leone e Fabio De Luigi hanno ottenuto il primo posto nella gara di share e ascolti con il film su Rai 1 Metti la nonna in freezer, conquistando 2.576.000 spettatori pari al 15.98% di share.

In seconda posizione la serie spagnola Grand Hotel – Intrighi e Passioni ha intrattenuto 1.337.000 spettatori pari al 10.06% di share.

Analizziamo i dati dei restanti programmi e film che hanno fatto compagnia agli italiani nella serata del 25 luglio 2021.

Rai2: Olimpiadi Tokyo 2020 – Il Circolo degli Anelli 1.002.000 spettatori, 6.42%.

Italia1: “Colorado” 752.000 spettatori con il 5.34% di share.

Rai3: “Kilimangiaro Estate” 854.000 spettatori, 5.21% di share.

Rete4:Delitti ai Caraibi 810.000 spettatori con il 5.22% di share.

La7: Spiriti nelle Tenebre 354.000 spettatori con il 2.22% di share.

Tv8: Men in Black II 424.000 spettatori con il 2.53% di share.

Nove: “Cambio Moglie” 293.000 spettatori, 1.68% di share, nel primo episodio, e 208.000 spettatori, 1.6% di share, nel secondo episodio.

Questa sera andrà in onda su Rai 1 il film Brooklyn, su Rai 2 continuano le Olimpiadi Tokyo 2020- il circolo degli anelli e su Canale 5 è in arrivo una nuova puntata di “Temptation Island”. Inoltre su Rai3 verrà trasmesso l’evento Andrea Bocelli! – United Nations Food Systems Summit. E voi avete già deciso cosa guardare? Per i telespettatori c’è l’imbarazzo della scelta.