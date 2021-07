Cristina Marino ha lasciato il web senza fiato con l’ultimo scatto postato su Instagram. Subito è boom di like e commenti.

Biondissima, bellissima e in super forma. Cristina Marino ha lasciato il web senza fiato con il suo ultimo scatto condiviso su Instagram in cui si è mostrata in costume. Modella, attrice, influencer e sportiva, la Marino ha catturato i riflettori nel tempo in merito alla sua storia con Luca Argentero.

Nonostante la differenza di età, lei è più giovane di dieci anni, tra i due è scoppiato fin da subito un grande amore. Il loro primo incontro è avvenuto sul set di “Vacanze ai Caraibi”. Al tempo l’attore era legato a Mryam Catania da cui si è diviso dopo poco seppur il motivo non sembra essere la Marino.

Dopo essere ritornato single i due si sarebbero frequentati a partire dal settembre del 2017 per poi dare alla luce a una figlia nel 2020. I due si sono sposati lo scorso giugno.

Cristina Marino in costume: fan in estasi

