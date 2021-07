“Dieci e Lode”, Nunzia De Girolamo mostra le gambe e non solo: stratosferica – FOTO

Nunzia De Girolamo ha condiviso una foto spettacolare in cui mostra le gambe e non solo: la bella ex politica e conduttrice televisiva lascia i fan senza parole

La ex militante di Forza Italia Nunzia De Girolamo ha lasciato i suoi follower a bocca aperta con uno scatto pubblicato sul proprio profilo ufficiale Instagram. La bella conduttrice televisiva ha postato una foto dove appare con un abito casual nero che mette in evidenza oltre alle sue lunghe gambe tornite anche il décolleté e l’abbronzatura dell’estate.

Un tripudio di bellezza per la ex politica di destra. I fan hanno subissato l’immagine della De Girolamo di commenti e like, quest’ultimi arrivati in poche ore a cinquemila e cinquecento.

Nunzia De Girolamo, la foto con le gambe e non solo in mostra

