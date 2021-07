La conduttrice non smette di entusiasmare la sua community, ancora uno scatto davvero bollente che la ritrae in tutto il suo splendore.

Il quinto posto a “Miss Italia” nell’ormai lontano 2004 è stato per lei il vero trampolino di lancio per entrare a testa alta nel mondo dello spettacolo. Da lì la strada di Roberta Morise è stata definitivamente segnata e le ha permesso di partecipare a trasmissioni molto note come “I Raccomandati”, “L’Eredità” e “L’anno che verrà”.

Qui la calabrese nativa di Cirò Marina ha dato prova delle sue eccellenti doti canore oltre che della sua innegabile bellezza fisica.

Ricordiamo anche che nel dicembre 2020 è uscito il suo singolo “A mano a mano”, cantato assieme a Pierdavide Carone prodotto da Work Entertainment/Artist First. Continua però anche l’attività di modella come possiamo vedere dagli ultimi scatti postati sui social.

Roberta Morise esagera: il pizzo mostra tutto, la lingerie in primo piano

“Bellezza da diva ❤️” scrive un fan della bella Morise a margine dell’ultimo scatto postato nella sua pagina Instagram. Tra le sue ultime partecipazioni, quella come co-conduttrice di “Easy Driver” e poi i due anni – 2018-2020 – accanto a Giancarlo Magalli ne “I Fatti Vostri”.

Lei però non ha mai smesso neppure di fare la modella, sono sempre molti i servizi fotografici che lei pubblica con regolarità sui social, come possiamo vedere nell’ultimo post condiviso.

Fa parte sempre del servizio realizzato durante la sua vacanza in Calabria assieme al fidanzato Giulio Fratini, stavolta però la vediamo indossare un meraviglioso abito di pizzo nero che mostra la lingerie indossata facendo sussultare non poco la community della conduttrice che può così ammirarla in tutto il suo fascino ipnotico.

Lo scatto la immortala lungo la costa ionica, bianco e nero per esaltarne la femminilità estrema ed il carattere fermo e mai volgare su cui Roberta ha sempre puntato fin dai suoi esordi.