“Salvami, sto annegando”, Maddalena Corvaglia versione bagnina, il costume da capogiro – FOTO

Maddalena Corvaglia è sensualissima anche in versione bagnina: il costume intero, che valorizza il suo fisico spettacolare, ha fatto svenire i bagnanti

Maddalena Corvaglia, ormai da qualche anno, è tornata a vivere stabilmente in Italia, dopo la fine del matrimonio con Stef Burns. Da quest’ultimo, l’ex velina ha avuto l’unica figlia Jamie Carlyn Birnbaum, che attualmente sta crescendo assieme alla mamma nella splendida Milano. Originaria di Galatina, comune della provincia di Lecce, la Corvaglia ha scelto proprio il Salento per trascorrere delle vacanze entusiasmanti e all’insegna del divertimento. Il suo profilo Instagram, seguito da ben 1,2 milioni di fan, viene costantemente aggiornato con foto imperdibili che la ritraggono da ogni angolatura. L’ultima compilation, in particolare, non lascia affatto spazio all’immaginazione.

Maddalena Corvaglia versione bagnina, il costume da capogiro – FOTO

Dopo la fine del matrimonio con Stef Burns, il chitarrista sposato nel 2011 e per il quale si era trasferita a Los Angeles, la splendida ex velina bionda ha intrapreso una relazione con l’imprenditore Alessandro Viani, che l’aveva riportata in Italia. Sebbene anche con quest’ultimo l’amore sia finito, Maddalena Corvaglia ha deciso di rimanere definitivamente in Italia, più precisamente nella sua amata Milano. Come si evince dalle stories e dagli scatti che compaiono nel suo profilo Instagram, la Corvaglia ha intrapreso una carriera lavorativa come influencer e modella, che le sta facendo guadagnare molta popolarità.

In occasione delle vacanze estive, la bellissima Maddalena si è recata nel Salento, essendo lei stessa originaria di Galatina (Lecce). Il suo soggiorno in Puglia non poteva non essere puntualmente documentato tramite scatti dalla sensualità disarmante, come quelli che fanno parte dell’ultima compilation postata. L’ex velina, in versione bagnina, è una visuale a dir poco a luci rosse. Il costume intero fascia alla perfezione il suo corpo da urlo, ed i fan ne possono ammirare ogni particolare quando Maddalena, impavida, decide di tuffarsi in acqua e di lasciarsi immortalare.

“Salvami, sto annegando“, la supplica un utente, sbalordito di fronte alla visuale clamorosa. In men che non si dica sono arrivati oltre 7mila likes per lei.