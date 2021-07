La splendida cantante ligure ha condiviso un post dove fascino e sensualità fanno da protagonista. Rosso fuoco: incendia Instagram!

Annalisa è un fiume in piena di bellezza e seduzione. Una delle cantanti più apprezzate del momento che oltre al talento sa incantare il pubblico con il suo fascino.

La bella savonese è in testa alle classifiche con la sua hit estiva ”Movimento Lento”, cantata in coppia con Federico Rossi. Con il cantante non è la prima collaborazione, già due anni fa, quando ancora faceva parte del duo Benji & Fede, si erano resi protagonisti del tormentone ”Per una ragione”.

Ora su Instagram Annalisa accende le fantasie dei followers con uno scatto che lascia tutti senza fiato.

Rosso fuoco: incendia Instagram!

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ANNALISA (@naliannalisa)

In questo post la splendida Annalisa riprende nella didascalia una frase del suo brano: “Una scena di Almodòvar. Ancora un Movimento lento”.

Ma l’esagerazione sta nello scatto: una bellezza senza fine.

Indossa un paio di pantaloncini e una maglietta rosso fuoco che riprendono il colore dei suoi capelli e mentre mostra il suo stacco di gambe, fissa l’obiettivo con uno sguardo magnetico che mette ko i fan.

I suoi seguaci si scatenano e in pochissimi minuti migliaia di like le inondano il profilo. Affetto e apprezzamento sono sicuramente tutto ciò che vogliono trasmetterle i suoi fans.

Ora attendiamo solo che Annalisa ringrazi con uno dei suoi scatti.