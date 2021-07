“La semplicità” Francesca Verdini lady pink tra gli ulivi, unica – FOTO

Francesca Verdini in giro per l’Italia sfoggia i suoi scatti migliori, dove ha trascorso il weekend appena terminato? Scopriamolo

Tutti la conoscono per essere la fidanzata di Matteo Salvini, ma lei è semplicemente Francesca Verdini, una ragazza di ventotto anni che sta costruendo il suo futuro e conquistando grandi obiettivi.

Laureata in economia, attualmente lavora a Mediaset dove ricopre il ruolo di social media manager del programma “Forum” da Barbara Palombelli.

Francesca Verdini, il rosa le sta un incanto – FOTO

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da francesca verdini ✨ (@fraverdini)

Matteo Salvini e Francesca Vardini si sono fidanzati da due anni, dopo la rottura tra il politico e Elisa Isoardi. Hanno più di venti anni di differenza, ma per la coppia l’età è solo un numero. Attualmente i due convivono in un appartamento a Roma e sembrano molto innamorati.

Non perdono occasione di uscire e trascorrere weekend in giro per l’Italia. Dove hanno passato il fine settimana appena terminato? A quanto pare a Firenze, visto che su Instagram spuntano delle foto scattate lì.

Prima il panorama, poi una foto della manager in mezzo ad un campo pieno di ulivi. Francesca indossa un vestito rosa, corto e attillato. I capelli sono sciolti e il trucco sembra non esserci. I tacchi a spillo non mancano mai.

Sembra una modella e i fan non hanno potuto fare a meno di lasciare un like e qualche commento. “La semplicità” scrive qualcuno e poi ancora “Icon” aggiunge qualcun altro.

Naturalezza e spontaneità la rendono una persona unica e incantevole, sarà per questo che Salvini ha perso la testa per una come lei?

La coppia ha tanti progetti da realizzare, chissà se tra questi non ci sia anche un matrimonio? Matteo Salvini, secondo il gossip, si ritiene molto fortunato ad avere conosciuto Francesca. La sua fidanzata va anche d’accordo con la figlia del politico che ha avuto modo di conoscere meglio durante il lockdown. I tre, infatti, hanno trascorso insieme la quarantena.