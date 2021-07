Serena Autieri sospesa, la decisione della Rai stupisce gli spettatori

Serena Autieri interrotta sul più bello. Ecco cosa è successo oggi in diretta su Rai 1. Uno stop improvviso e un cambio di programmazione

Serena Autieri in queste settimane estive ha preso in mano le redini della mattina di Rai 1 abbracciando quella fascia di pubblico che nel corso della stagione televisiva canonica segue Eleonora Daniele con “Storie italiane”.

Si tratta di “Dedicato”, il programma che oltre alle interviste, propone anche momenti di brio, tipici dell’estate, e spazi dedicati alle canzoni. Insieme alla conduttrice napoletana, che si esibisce in diretta ogni giorno con canzoni diverse, troviamo anche Marzullo.

Per il pubblico la sua performance è approvata, la sua trasmissione piace e Canale 5 è dovuta correre anche ai ripari inserendo un nuovo programma affidato a Simona Branchetti per l’approfondimento quotidiano. Oggi ero qualcosa è andato storto.

Serena Autieri, stop improvviso: cosa è successo

Cambio di programma oggi per Serena Autieri che ha dovuto ridurre il solito orario del suo “Dedicato”, l’appuntamento del mattino che la brava cantante e attrice sta portando avanti, su Rai 1, in questa estate 2021.

Una mattina diversa dal solito, alquanto particolare per la Autieri che ha dovuto chiudere molto prima il suo programma. In onda per una sola ora, dalle 10 alle 11, per poi lasciare spazio ad un’edizione speciale del Tg1 che ha illustrato la relazione annuale dell’Autorità Garante delle Telecomunicazioni, coprendo lo spazio fino a mezzogiorno.

E così alla fine del Tg è andato in onda un solo episodio di “Don Matteo” anziché due come di consueto e un piccolo spazio dedicato a “Techetecheté”. Si era parlato di un possibile ritorno di “Dedicato”, dalle 12 alle 12.25, alla fine del Tg, ma così non è stato.

Mattinata dunque stravolta per Rai 1 e anche per Serena Autieri che in questo inizio di settimana si è dovuta accontentare di uno spazio un po’ ridotto, andando a condensare i temi del lunedì mattina, in una sola ora.

Come sempre, però, non è mancato l’affetto del pubblico che è stato spiazzato per la fine anticipata della trasmissione.