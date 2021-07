Nel suo ultimo video la modella Valentina Vignali mostra la sua strepitosa collezione di bikini. Il risultato è fiammante.

In seguito alla condivisione tinta di blu dei modelli “Ariel”, “Aurora” e “Belle” appartenenti alla nuova collezione limitata di beachwear firmata dal brand 2BEKINI e sponsorizzata quest’estate 2021 direttamente dalle coste dell’isola di Lampedusa, dalla modella ventinovenne Valentina Vignali, ora è il turno di un emozionante video in cui la mora cestita riminese è pronta a sfoggiare alcuni momenti inediti del celebre shooting.

“I costumi sono belli ma… La vera meraviglia sei tu“, giungerà veritiera la prima opinione ad apparire tra i commenti al post su Instagram. Eppure, a rapire ancor di più l’attenzione dei suoi followers, pare sia stata durante la scorsa domenica sera la sua propensione a sensibilizzare il pubblico riguardo al tragico incendio verificatosi in Sardegna in queste ore. Valentina, sempre molto attenta alle tematiche ambientali ambiente e alla sicurezza degli animali, è difatti stata molto toccata dall’accaduto. Così come ha anche dimostrano attraverso le sue ultime storie.

Valentina Vignali, strepitosa e fiammante il VIDEO a 1800 Fahrenheit

