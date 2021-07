‘Tale e Quale Show’, Carlo Conti lo scivolone clamoroso: la lista dei concorrenti crea il caos

“Tale e Quale Show”, l’incredibile gaffe di Carlo Conti: il conduttore ha diramato la lista dei partecipanti e l’errore è stato subito notato dal popolo del web.

‘Tale e quale show’ è sicuramente uno dei programmi più amati e seguiti dai telespettatori italiani. L’adattamento di ‘Tu cara me suena’ va in onda sui nostri piccoli schermi dal 2012. Loretta Goggi è giudice fin dal primo episodio mentre Carlo Conti è uno degli autori ed è anche il conduttore della trasmissione.

Lo share inanellato in questi anni è sempre stato decisamente buono, con una flessione nel 2020. Carlo, volto storico della televisione, è in perfetta forma ed è pronto per la nuovissima edizione: il 60enne, tramite i suoi canali social, ha diramato la lista dei nuovi concorrenti. Nel cast spiccano nomi di assoluto rilievo. Il post pubblicato dal nativo di Firenze ha subito strappato diverse risate: c’era un grossolano errore proprio nella lista “ufficiale”.

‘Tale e quale show’: l’incredibile errore di Carlo Conti

Carlo, qualche ora fa, ha diramato la lista ufficiale del cast della prossima edizione di ‘Tale e Quale Show’. “Questi i protagonisti di T&Q 2021 da venerdì 17 settembre Raiuno …. E la giuria ? Novità in arrivo“, si legge nella didascalia del post condiviso su Instagram. Ci sono diversi nomi interessanti: la bella Federica Nargi è amatissima dagli italiani e attirerà sicuramente l’interesse dei telespettatori.

Ci sono inoltre personaggi come Ciro Priello, vincitore del programma che monopolizzò l’interesse nazionale qualche mese fa (‘LOL – Chi ride è fuori), Biagio Izzo (celebre volto della televisione e del cinema nostrano), e ancora: Alba Parietti, Deborah Johnson, Gemelli Guidonia, Dennis Fantina. Figurano anche due dei protagonisti del ‘Grande Fratello Vip’: Stefania Orlando e Pierpaolo Pretelli. Nella lista, tuttavia, c’era inizialmente un errore grossolano che ha scatenato subito il popolo del web.

Conti aveva inizialmente diramato una lista in cui spiccava il nome di Pierpaolo Petrelli (e non quindi Pretelli): i tantissimi fans del 30enne hanno subito notato l’errore e hanno commentando con ironia e con enfasi il post del conduttore storico di Rai. Quest’ultimo ha subito pubblicando una nuova lista in cui aveva corretto il cognome del ragazzo.