Taylor Mega maratoneta al cardiopalma: fisico di “marmo” ti dà la giusta carica – FOTO

Taylor Mega dà spettacolo nel corso di un’operazione di jogging in città da far alzare la temperatura all’istante: inimitabile.

La sexy influencer 27enne, Taylor Mega ha pubblicato di recente una foto accattivante su Instagram che risalta le qualità di atleta del mestiere.

In questo periodo la giovanissima blogger preferisce le corsette all’aperto, in strada o nei parchi, al mare e all’abbronzatura scottante.

Taylor nel corso della sua rinomata carriera da superstar dietro le quinte è stata accostata a diversi volti dello spettacolo. In questi mesi si diverte spesso con gli amici tra uscite in barca “bollenti” in compagnia dell’ex tronista Sophie Codegoni e visite in luoghi di lusso in compagnia di Marco Ferri.

Modella, influencer e imprenditrice non ama particolarmente farsi notare sul piccolo schermo. Non a caso sono molto rare le uscite in tv o i racconti commoventi sulla sua vita privata. Siamo di fronte ad un personaggio che ama vivere alla giornata, come ha dimostrato nell’ultima occasione tra le caldissime strade di Milano

Potrebbe interessarti anche —>>> “Ballando con le Stelle”, Milly fa un colpaccio. Ha scelto proprio lui

Taylor Mega “corsetta” tonificante: il fisico stende i fan

PER VEDERE LA FOTO DI TAYLOR MEGA, VAI SU SUCCESSIVO