L’Is Morus Relais di “Temptation Island” distrutto: l’incidente nella notte

Nella notte un incendio doloso ha colpito il noto Is Morus Relais, base del reality “Temptation Island” le cui registrazioni sono terminate poche settimane fa

Il reality di Canale 5 Temptation Island è giunto alle sue puntate finali e le registrazioni sono ormai terminate da tempo. Proprio come accaduto lo scorso anno nelle ultime ore è accaduto un grave incidente che ha colpito la base logistica del reality, l’hotel Is Morus Relais situato a Pula, in Sardegna. Un incendio ha colpito il luogo, distruggendone una parte. Essenziale l’intervento dei carabinieri e dei vigili del fuoco che hanno fatto evacuare la struttura.

Secondo incendio doloso all’Is Morus Relais: aperte le indagini

Sono circa 60 le persone che si trovavano all’interno della struttura alberghiera questa notte, quando intorno alle 4 è scattato l’allarme, è quanto riportato dall’ANSA. Per il secondo anno consecutivo un incendio di natura dolosa ha colpito la base del reality di Canale 5 che nel resto dell’anno è aperta a ospiti e turisti.

Sono state avviate le indagini per scoprire chi questa notte è riuscito nell’intento di appiccare il fuoco, versando del liquido infiammabile in alcuni uffici -tra cui quello del titolare- e all’esterno dell’hotel.

Carabinieri e vigili del fuoco sono prontamente intervenuti a spegnere le fiamme e a evacuare l’Is Morus Relais. Non sembrano esserci stati feriti nell’incidente che, a distanza di un anno, riaccendo il mistero dell’attacco -con lettera anonima- ricevuto dodici mesi fa. I danni non sono pochi, l’incendio ha infatti distrutto parte della struttura.

Proprio come accaduto lo scorso anno l’attacco è stato sferrato poche settimane dopo il termine delle registrazioni di Temptation Island. Si cercherà ora di fare chiarezza sull’accaduto, esaminando le riprese delle telecamere di sicurezza posto sul luogo che potrebbero aver colto sul fatto il responsabile.

Procede quindi regolarmente la messa in onda del reality, giunto alle sue puntate finali che saranno trasmesse questa sera, lunedì 26 luglio, e domani sera su Canale 5.