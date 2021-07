“Temptation Island”, terzo falò a sorpresa per la coppia: la decisione clamorosa

“Temptation Island”, arriva il terzo falò a sorpresa per la coppia formata da Federico e Floriana: la decisione clamorosa

Si era concluso nel peggiore dei modi il viaggio nei sentimenti di Federico e Floriana. Durante la scorsa puntata, la giovane siciliana aveva richiesto il falò per ben due volte, dopo aver ricevuto un iniziale rifiuto. La concorrente, stanca di vedere le immagini che ritraevano Federico assieme alla single Vincenza, ha deciso di abbandonare il reality da sola, pur non mancando di sfogarsi con il fidanzato e di confessargli l’amara delusione. A distanza di un giorno è tuttavia arrivata una richiesta inaspettata da parte di Federico. Il giovane ha richiamato la fidanzata per un confronto, convinto di poterla riconquistare: quale sarà stata la scelta di Floriana?

“Temptation Island”, terzo falò per Federico e Floriana: la decisione clamorosa

Ad un giorno di distanza dal secondo falò di confronto, durante il quale la coppia aveva deciso di dirsi addio, Federico ha fatto una richiesta inaspettata alla produzione di “Temptation Island”. Il concorrente, vedendosi chiudere la porta in faccia da Floriana, ha scelto di convocarla per un terzo falò di confronto, deciso a tentare il tutto per tutto pur di riconquistarla. Poco dopo l’arrivo della fidanzata, che inizialmente si è mostrata molto distaccata nei suoi riguardi, il siciliano ha iniziato a leggere una lunga lettera, tramite la quale ha espresso tutto l’amore mai confessato alla giovane.

“Sono entrato convinto che l’amore fra di noi fosse un ricordo, e invece ho capito realmente quello che provo per te“, ha esordito il concorrente, che non ha potuto evitare di scoppiare a piangere. “Quei momenti di leggerezza e di svago avrei voluto viverli con te, non con altre ragazze“, ha spiegato Federico, alludendo ai video visti da Floriana, che lo ritraevano in atteggiamenti intimi con la single Vincenza. “Ho capito che con te sbaglio i modi” – ha poi concluso il partecipante – “Vorrei spronarti a prenderti cura di te, invece ti ferisco“.

Floriana, che all’inizio sembrava irremovibile, si è poi addolcita vedendo il suo fidanzato singhiozzare di fronte a lei. Ciò nonostante, la giovane ha nuovamente ribadito il proprio punto di vista: “Le tue parole mi feriscono sempre. Tu ti sei fatto due settimane di vacanza ed io di pianti“. Quando Federico le ha promesso che avrebbe fatto di tutto pur di dimostrarle il suo amore, la fidanzata non ha potuto far a meno di ammettere la verità: “Se devo ragionare con la testa non ci dovrei tornare, se devo ragionare con il cuore sì. E’ ovvio che l’amore non è svanito“. Di fronte a questa confessione, i due si sono presi la mano ed hanno deciso di provare a ricucire questo rapporto, fatto di alti e bassi.

Filippo Bisciglia li ha salutati con affetto, augurando loro il meglio. Il viaggio nei sentimenti di questa coppia, inaspettatamente, si è dunque concluso con una riconciliazione.