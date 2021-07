“Io ti sono vicina” Bianca Atzei devastata dalla tragedia – FOTO

Bianca Atzei, momenti difficili per la cantante che si ritrova a dover fare i conti con una triste realtà.

La splendida cantante Bianca Atzei, si ritrova a dover fare i conti con una triste realtà. Quello che le sta accadendo in queste ore è triste e le emozioni contrastanti della stessa prendono il sopravvento sui social, creando attorno a sé un clima solidale dei followers che la seguono da sempre.

Agli inizi del mese di luglio è uscito l’ultimo singolo dal titolo “Straniero” dando origine così al periodo intenso per la cantante, ma questa cattiva notizia ricevuta nelle ultime ore l’ha devastata. Di cosa si tratta?

Bianca Atzei: “Il mio cuore è a pezzi”

“Il mio cuore è a pezzi. Vedere quei luoghi che amo e ho sempre amato, sin da bambina, in cenere è talmente devastante da non riuscire a farmi trovare le parole.” una parte del post scritto da Bianca Atzei un’ora fa. L’artista sarda non poteva non esprimersi con tristezza ed anche rabbia per quello che sta accadendo in Sardegna, sua terra d’origine.

Immagini che ritraggono una terra martoriata tra fiamme incandescenti e diffuse nella vegetazione, fumi pericolosi e nocivi per la salute dell’uomo e poi cosa resta dell’incendio, ovvero case e costruzioni andate in fuoco. Immagini che hanno reso tutti tristi ma in particolare la cantante che conosce benissimo quei luoghi.

Tra le storie infatti riposta il contenuto di associazioni animaliste che lanciano i loro appelli di aiuto e poi un particolare che la riguarda in primo piano. La nonna con la casa piena di cenere e lei piena di paura, aggiunge su Instagram. I followers circondano la cantante con la propria solidarietà, tra i tanti commenti si legge anche un “Io ti sono vicina Bianca anche il mio cuore è come tuo a pezzi ho tanta rabbia e tanta tristezza per quello che è successo…”

“Sto malissimo” così commenta la Atzei al commento di Sandra Milo, l’attrice mostra tutta la sua solidarietà parlando anche con gli utenti su quanto accaduto.