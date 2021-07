“Tu si que vales”, quando inizia: la decisione spiazza la Rai e Milly Carlucci

Tornerà nel palinsesto autunnale uno dei programmi di punta di Canale 5, “Tu si que vales”, ma la data d’inizio ha sorpreso. Il motivo ha a che fare con Milly Carlucci

Come da tradizione i palinsesti televisivi sono stati annunciati all’inizio dell’estate, prima dello stop causato dalle vacanze. Numerose le conferme che riporteranno sullo schermo i programmi più amati e seguiti dai telespettatori. Tra questi c’è anche Tu si que vales, trasmissione di punta di Canale 5 che tornerà a occupare la prima serata del sabato sera. Le registrazioni sono già iniziate e si prospetta una nuova edizione ricca di colpi di scena e divertimento.

Data di inizio di “Tu si que vales”: Milly Carlucci resta spiazzata

Nonostante fosse già stato confermato il ritorno dello show di Mediaset non era stata ancora indicata una data d’inizio. Lo ha fatto Tvblog, annunciando quando partirà il programma condotto da Belen Rodriguez, affiancata ancora una volta da Alessio Sakara e Martin Castrogiovanni.

LEGGI ANCHE -> “Ballando con le stelle”, Milly fa il colpaccio: ha scelto proprio lui

Tu si que vales prenderà il via sabato 18 settembre con la prima puntata della nuova stagione. Confermata la giuria composta da Maria De Filippi, Gerry Scotti, Rudy Zerbi e Teo Mammucari, mentre Sabrina Ferilli guiderà ancora una volta il voto del pubblico. Un inizio piuttosto anticipato per lo show che per alcune settimane non si ritroverà a dover affrontare il suo tradizionale rivale.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE -> “Tale e quale show”, Carlo Conti e lo scivolone clamoroso: la lista del cast crea il caos

L’inizio di Tu si que vales non coinciderà infatti con quello di Ballando con le stelle, dando così modo alla Rai di evitare uno scontro tra titani. Il talent condotto da Milly Carlucci partirà circa un mese dopo, sabato 16 ottobre, rimandando così di fatto la competizione tra i due show del sabato sera.

LEGGI ANCHE -> Stefano De Martino e Maria De Filippi, il ballerino vuota il sacco su di lei

Non è ancora chiaro cosa la Rai abbia in serbo per la prima serata in attesa del ritorno di uno dei suoi programmi di punta, ma lo slittamento di Ballando ha destato non pochi sospetti. Strategia o una semplice modifica nella programmazione per lasciare spazio a qualche sorpresa? La risposta la si avrà in autunno.