“Un Posto al Sole” anticipazioni 27 luglio: Filippo sempre più distante

Anticipazioni della prossima puntata di Un Posto al Sole: Serena prende coscienza del fatto che Filippo non voglia stare vicino a lei e ad Irene

Siamo al secondo appuntamento della settimana con Un Posto al Sole, la soap opera napoletana preferita dagli italiani. Nel prossimo episodio vedremo Marina alle prese con il suo matrimonio che è già in crisi: lei e Fabrizio negli ultimi tempi non vanno molto d’accordo e sembra che lui abbia dei problemi al panificio. Per questo motivo, Marina decide di indagare per capire come può aiutare suo marito.

Un Posto al Sole, grande ritorno a palazzo per Roberto Ferri

Filippo è tornato a casa per la convalescenza e sperando anche di riuscire a farsi tornare la memoria per poter stare con Irene e Serena. Purtroppo però l’esperimento è fallito: ha deciso dunque di tornare da suo padre Roberto per lasciare spazio alle due donne. Nel prossimo episodio vedremo Serena prendere sempre più coscienza del fatto che Filippo sembra essere intenzionato a prendere le distanze da lei ed Irene. Questa consapevolezza è davvero dolorosa, soprattutto perché la memoria di Filippo sembra non avere alcuna intenzione di ritornare. E, se Filippo non si ricorda di loro, non c’è speranza per la loro famiglia di tornare unita come prima.

Pietro Abbate sta per tornare: dopo essere stato conciato male da alcuni malviventi, trova improvvisamente un nuovo scopo per andare avanti nella sua vita. Una nuova sete di vendetta lo farà ricominciare a dare la caccia a chi odia di più in assoluto.