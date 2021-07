“Una dea inarrestabile”, Valentina Vignali la collezione di bikini mozzafiato: curve da far girare la testa – VIDEO

Valentina Vignali ha fatto emozionare tutti con una serie di scatti roventi con diversi costumi da prova: inarrestabile.

La modella e influencer più inarrestabile del web non poteva essere che lei, Valentina Vignali. Cestista e professionista alla moda, la campionessa dell'”Azzurra Basket” non si è risparmiata neanche stavolta in seguito ad una serie di scatti Instagram da urlo.

Grazie al suo atteggiamento da spavalda e dal “petto in fuori”, Valentina si è fatta strada da sè, nel corso di una carriera da modella e l’altra da sportiva, che viaggiano in parallelo e alla stessa velocità.

Per concludere il “mood di presentazione” della giovane divinità riminese, per lei non è tardato ad arrivare neppure l’amore. Indimenticabile la sorpresa del fidanzato, nel giorno dell’ultimo San Valentino che ha aperto a 360 gradi non soltanto il suo cuore. Bensì anche il “cassetto” dei sogni di ciascuno dei followers, meravigliati da una bellezza senza rivali

Valentina Vignali manda in tilt i fan: performance da capogiro

