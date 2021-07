Alice Basso una bellezza disarmante in bikini, che sensualità-FOTO

La bella influencer Alice Basso ha condiviso due scatti du instagram dove indossa un bikini bianco, è splendida

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ALICE BASSO🤍 (@alicebasso)

Alice Basso è bellissima e sensuale su instagram. Ha condiviso due scatti con indosso un bikini bianco e sfoggia un corpo mozzafiato. In una è più seria e sfoggia uno sguardo magnetico, nell’altra sorride in modo naturale e spontaneo. L’influencer è sempre bellissima e in forma ma questo a volte è negativo secondo lei perché viene attaccata da molti haters che l’accusano di non fare determinate cose.

Alice Basso si sfoga su instagram contro gli haters

L’influencer si è sfogata su instagram contro chi l’attacca perché non fa vedere alcune cose quotidiane della sua vita e quindi secondo loro non le fa. La Basso allora spiega che non tutto quello che fa lo riprende con il telefono, non solo riguardo alle attività quotidiane come stirare e lavare ma tanto altro. La sua vita non è tutto quello che mostra sui social e ci tiene a precisarlo. Inoltre ritiene non utile condividere se stessa mentre fa la lavatrice, perché non ha senso e non è interessante secondo lei.

In particolare ha parlato di una persona che sotto alla sua foto dove si lamentava della stanchezza nell’essere mamma e del poco tempo libero anche solo per sdraiarsi a prendere il sole. A quel punto è intervenuta una persona dicendo che non si deve lamentare dato che ha tutti gli aiuti del mondo. La Basso rimane quindi sorpresa e si domanda di cosa stia parlando dato che non ha baby sitter ne un aiuto h24 perché il marito lavora e la madre anche. Troppo spesso ci si fa un idea sbagliata sui social solo perché si scegli di condividere una parte e basta della propria vita.

Ma come giustamente evidenzia la Basso, la vita non è su instagram, sui social c’è il ludico, i momenti più belli ma il resto della vita nasconde tante altre cose che non a tutti piace condividere con migliaia di persone. Sui social questo è diventato un trend ormai, se un’influencer rivela dettagli intimi sulla propria vita allora tutti gli altri anche lo devono fare. Ma ognuno decide cosa e quando condividere.