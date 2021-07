Ambra Lombardo e il messaggio positivo alle donne-FOTO

La Lombardo ha condiviso una sua foto mentre sorride e nela didascalia ha voluto scrivere un messaggio alle donne

Ambra Lombarda ha condiviso una foto su instagram dove appare incantevole e bellissima, ma ciò che cattura l’attenzione è il messaggio che ha scritto rivolto alle donne. “A ciascuna donna vorrei dire che: Non ti invecchiano gli anni ma le persone, Non ti imbruttiscono i solchi sul viso ma quelli nell’anima, Non ti ringiovanisce la chirurgia ma l’energia, Non ti riempie una vita ricca ma una vita piena, Non ti rende felice chi ami ma ciò che ami”. Moltissimi i messaggi positivi per la Lombardo sulla sua bellezza interiore. “Brilla la tua anima”.

Ambra Lombardo la maestra che tutti vogliono

La Lombardo è diventata nota al pubblico partecipando al Grande Fratello, ma nella vita lei fa la maestra. Successivamente è stata scelta da Tik Taka per fare una rubrica sul calcio. A scuola i bambini saranno tutti innamorati di lei, che oltre ad essere una brava maestra preparata è anche una donna bellissima e affascinante. La Lombardo recentemente è stata nella sua terra, la Sicilia ha sfoggiato un look tipico della regione ed è apparsa incantevole come sempre. Su instagram la maestra si diverte a condividere foto di se stessa anche sensuali, ma con sempre una didascalia molto profonda da capire. Cita grandi opere come l’Odissea:

“Calipso: non vale la pena, Odisseo. Chi non si ferma adesso, subito non si ferma mai più. Quello che fai, lo farai sempre. Devi rompere una volta il destino, devi uscire di strada, e lasciarti affondare nel tempo..Odisseo: non sono immortale. Calpiso: Lo sarai, se mi ascolti. Che cos’è vita eterna se non l’accettare l’istante che viene e l’istante che va? Cos’è stato finora il errare inquieto? Odisseo:”Se lo sapessi avrei già smesso. Ma tu dimentichi qualcosa. Calpiso: Dimmi. Odisseo: Quello che cerco l’ho nel cuore, come te“. La Lombardo ha anche scritto qualcosa riguardo al covid e alle vacanze, un paragrafo interessante e colmo di umiltà e bellezza. “E stato un anno lungo. Intenso. Pieno. Dio mi ha dato la grazia del lavoro e di pagare i conti. Non vi rifilerò la solita omelia sul riposo meritato. Il riposo non è dovuto. C’è gente che lavora sempre e senza riposare mai. Non so se merito una vacanza.

Ma casa mia sì. Merito l’odore acre della terra riarsa e delle balle di fieno, merito i muri a secco bianchi e roventi al sole Ibleo. Merito il vento di Scirocco tra i capelli. Li merito perché sono ancora capace di dargli valore, di ricordarmeli anche tra le frenesie di una vita a mille e di portarmeli sempre nel cuore. Buone vacanze! Ricche o modeste, fuori porta o a casa propria, al mare, in campagna o in città. Soli o in compagnia”.