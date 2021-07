Francesca Verdini ha condiviso un nuovo incredibile scatto su Instagram in occasione di una ricorrenza importante. Subito è buon di like.

“Tanta felicità”. Queste le parole condivise da Francesca Verdini nell’ultimo post condiviso sulla sua pagina Instagram, seguita da più di 35mila follower. Parole che arrivano in una giornata speciale per la compagna di Matteo Salvini, in quanto oggi spegne 27 candeline.

Classe 1992, di Firenze, Francesca si è trasferita a Roma per conseguire gli studi in Economia e gestendo parallelamente un ristorante a Roma insieme al fratello. La Verdini inoltre ha lavorato nel settore degli eventi e dell’arte per poi approdare nel mondo della comunicazione collaborando come social media per la trasmissione “Forum”. Nel 2021 ha realizzato uno dei suoi più grandi sogni diventano la produttrice della pellicola “Ghiaccio”.

Per quanto riguarda la sfera personale, è legata dal 2019 con Salvini. Quest’ultimo, poco dopo la fine della storia con Elisa Isoardi, è stato pizzicato al fianco di Francesca, più giovane di 25 anni. Dopo il secondo lockdown la coppia è andata a convivere.

Francesca Verdini: la gioia negli occhi

