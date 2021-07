“Beautiful”, anticipazioni puntata 28 luglio: la dinamica dell’incidente

Beautiful, anticipazioni 28 luglio: Bill Spencer spiega al tenente Sanchez le dinamiche dell’incidente di Steffy.

Nelle ultime puntate di Beautiful abbiamo visto Steffy rimanere vittima di un incidente stradale mentre stava guidando la sua moto. A provocare l’incidente è stato Bill Spencer, il quale sostiene di non averla vista mentre era alla guida. L’editore stava per raccontare tutto a Ridge, quando il tenete Sanchez è intervenuto, smascherandolo. Ridge è andato su tutte le furie, mentre Brooke ha preso le difese di Bill. Nel frattempo Wyatt ha finalmente liberato Flo dalla sua prigionia. Dopo essere stata rinchiusa a casa di Penny per evitare che raccontasse a tutti il segreto di Sally, la Fulton è riuscita ad inviare un messaggio di aiuto al fidanzato, che l’ha prontamente aiutata a fuggire.

Beautiful, anticipazioni 28 luglio: Wyatt non crede a Sally

Dalle anticipazioni americane di Beautiful sappiamo che Bill racconterà al tenente Sanchez la dinamica dell’incidente: né lui né Steffy stavano correndo per strada. Lo scontro è avvenuto per una coincidenza fortuita. Nel frattempo, Steffy si risveglierà dal coma. Sia Ridge che Bill saranno estremamente sollevati nell’apprendere che la Forrester sta bene e si riprenderà presto.

Sempre dalle anticipazioni sappiamo che Sally chiederà scusa a Wyatt e cercherà di giustificarsi con lui. La Spectra spera che l’ex fidanzato possa perdonarla, ma lui non sembra intenzionato ad ascoltarla. Lo Spencer sarà molto chiaro: il piano della stilista non avrebbe mai potuto funzionare, perché lui non è più innamorato di lei da anni.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da B&B (@bold_and_beautiful_italia)

La prossima puntata di Beautiful andrà in onda domani, mercoledì 28 luglio, alle ore 13.45 e sarà visibile ondemand su MediasetPlay. Continuate a seguirci per ulteriori anticipazioni e per tutti gli aggiornamenti su possibili cambi di programmazione.