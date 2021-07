“Brave and Beautiful” anticipazioni 28 luglio: primi attriti fra Cesur e Tashin

Siamo al terzo appuntamento della settimana con Brave and Beautiful. Cesur ha un nuovo piano per riuscire a rovinare la vita del suo nemico Tashin

Siamo al terzo appuntamento con Brave and Beautiful, la nuova serie tv turca che sta lasciando tutti a bocca aperta. Sono 96 episodi composti da 45 minuti, che vanno in onda dal lunedì al venerdì alle 14:45, al posto di Mr Wrong che si è conclusa pochi giorni fa. La storia segue le vicissitudini di Cesur, un ragazzo pieno di voglia di rivendicare suo padre che è morto anni prima. Il responsabile della sua scomparsa è Tashin, il padre di Suhan, la ragazza che ha incrociato quando è arrivato in città.

Brave and Beautiful, anticipazioni della prossima puntata

Nel prossimo episodio, il 18esimo della serie, ci saranno tante importanti novità. L’iniziativa imprenditoriale di Tashin viene finalmente sventata da Cesur, che ovviamente, ha un piano per riuscire a riprendere il controllo sulla situazione. Il suo piano è molto semplice da capire ma anche tanto complicato da mettere in pratica: per prima cosa, Cesur decide di acquistare tutte le terre dei proprietari vessati da Tashin. Le proprietà terriere di Cesur diventando dunque sempre più fondamentali e, sotto la sua gestione, potrebbero diventare davvero prolifiche. Ed è poco dopo che Cesur rivela a tutti i suoi soci che l’acquisto delle terre dei contadini, è avvenuto con un scopo ben preciso. Le proprietà saranno infatti destinate alla coltivazione e, successivamente, la produzione di olio di semi di zucca.

Cosa penserà Tashin di questa situazione? Non ci resta che aspettare domani 28 luglio 2021 per scoprire come proseguirà la serie tv turca che va in onda tutti i giorni.